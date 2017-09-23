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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31104586/
23 сентября 2017, 21:49 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Кошмар «Спартака». Красно-белые теряют Джано и едва не проигрывают аутсайдеру

Матч против последней команды чемпионата — «Анжи» — превратился для «Спартака» в сплошное мучение. Массимо Каррера, похоже, не угадал с составом, Джано Ананидзе пополнил и без того огромный список травмированных, команда пробила странный пенальти, а во втором тайме пропустила дважды и едва не потерпела чудовищное поражение.

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КАРРЕРА «АНЖИ» НЕДООЦЕНИЛ. ИНАЧЕ НЕ СКАЖЕШЬ

Спокойствие «Спартаку» только снится. Скучно с ним, похоже, просто не может быть. Сидишь и размышляешь после пятничной пресс-конференции, как Массимо Каррера выстроит команду на календарный матч с «Анжи» в условиях катастрофического количества травм, а итальянец вдруг берет и удивляет всех сразу — и придумывает состав, которого даже предположить никто не мог.

В стартовой обойме красно-белых вместо напрашивающегося, казалось бы, Мельгарехо нежданно-негаданно появился молодой Бакаев, прежде выходивший с первых минут лишь в одном матче против «Уфы» во втором туре. Средняя линия оказалась легковесной и атакующей — из опорников появился лишь Пашалич (да и у того сильные стороны — вовсе не оборонительные), а рядом с ним вышли сразу и Попов и Джано. Фернанду и Джикия остались на замене.

И даже сложно было понять, за что болельщикам стоило переживать больше: за надежность у своих ворот (помимо прочего, опять, в 10-й раз в сезоне, обновилось сочетание центральных защитников) или за беззубость передней линии, ослабленной отсутствием как Зе Луиша, так и Промеса, настоящей души нападения.

А ведь Каррера накануне заявлял, что следующий матч для него — самый важный, и нет разницы, какого статуса соперник напротив, нужно побеждать. Однако делом Массимо показал, что и по поводу игры с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов он тоже трепетно думает. Иначе не пошел бы на такую ротацию, в которой виделись черты авантюризма. Или он попросту был настолько уверен в способностях игроков, вышедших на поле с первых минут?

ЗА ЧТО СУДЬЯ ПОСТАВИЛ ПЕНАЛЬТИ?

Уже первый тайм, несмотря на победный счет, показал, что «Спартаку» откровенно тяжело. Красно-белым еще повезло, что против него оказался «Анжи», не успевший выйти из кризиса и напускавший от «Краснодара» неделю назад аж пять голов. Проблемами москвичей махачкалинцы хоть и очень старались, но воспользоваться до перерыва не смогли. На каких-то отрезках они смотрелись даже интереснее чемпиона: смело и большим числом игроков атаковали, имели несколько «стандартов», ловили москвичей на постоянных ошибках в передачах. Был бы Кацаев более скоростным — мог бы в начале первого тайма еще при счете 0:0 убежать один на один с правого полуфланга. Но из-за медлительности момент он запорол.

А про футбол «Спартака» до перерыва и сказать-то нечего. Никакой сыгранностью у команды и не пахло, и нащупать ее, похоже, красно-белые пытались уже по ходу дела. Получалось с огромным трудом. А если говорить откровенно, не получалось вообще. Бакаеву не хватало опыта и смелости, Луизу Адриану — движения и вариантов. Красно-белые даже повели в счете, не создав ни единого момента, а помогла им удача и неочевидное решение арбитра Мешкова, назначившего пенальти в ворота «Анжи». Ананидзе после подачи Ещенко с правой бровки действительно был первым на мяче в центре штрафной, но толкал ли его в спину Яковлев? Повторы в этом не убедили. Но судья, не промедлив ни секунды, указал на точку. Получилось, что Яковлев, действовавший против бывшего клуба с огромным желанием, невольно ему помог.

ДЖАНО НЕ МОГ СДЕРЖАТЬ СЛЕЗ

Очень плохо для «Спартака» в первом тайме было всё, кроме счета. Помимо игровых проблем, на голову свалились еще и кадровые: все тот же Джано на 35-й минуте после единоборства захромал, схватился за икроножную мышцу и рухнул на газон. После оказания помощи, покидая поле, грузинский хавбек даже не смог сдержать слез. Похоже, легким испугом тут не отделаться. В раздевалку утешать товарища даже побежал «запасной» Джикия…

И пришлось Каррере досрочно прерывать отдых Фернанду. Бразилец экстренно появился на поле, провел каких-то пять минут и… тоже оказался на траве после контакта с соперником. От боли он бил даже руками по газону, никак не мог подняться самостоятельно, к нему сразу же подбежали не только медицинские работники, но и партнеры. Все это смахивало на какое-то проклятье.

К счастью, продолжить встречу спартаковский лидер все-таки смог.

УЖАС ВТОРОГО ТАЙМА

На 44-й минуте «Спартак» наконец создал первый голевой момент в матче (пенальти в расчет не берем) — Луиз Адриану выскочил под углом один на один, но переиграть вратаря не смог. Только продолжения опасных атак не последовало: во втором тайме красно-белые также играли крайне скверно, позволяли сопернику много владеть мячом и заставляли зрителей скучать.

А на 74-й минуте — уже и недоумевать. Началось все с замены Комбарова, который похлопывал себя по паху (тоже травма?!). Затем еще и одна из многочисленных подач «Анжи» со «стандарта» вышла действительно удачной, красно-белые намудрили с искусственным офсайдом, упустили сразу двух соперников, и Самарджич замкнул навес Хубулова.

1:1. Это был уже позорный для чемпиона счет в домашней игре с аутсайдером. На этом — всё? Не тут-то было!

«Спартак» бросился вырывать победу и сразу же, безобразно расположившись при подаче углового, нарвался на контрвыпад махачкалинцев «пять в один», где сзади у москвичей остался лишь Ещенко. Еще раз вчитайтесь — «пять в один»! На 78-й минуте. Его «Анжи» без труда воплотил в гол, и все происходящее уже даже сложно было описать словами. «Позор» — как-то мягковато. Ничего не понимал и Каррера, просто застывший на несколько секунд на месте.

Отыграться «Спартак» все-таки успел — гол Мельгарехо слегка, на самую малость, поднял зрителям настроение. Но достаточно ли его, чтобы не считать произошедшее позором? Можно не сомневаться, что раскачиваться в ближайшие дни красно-белая лодка будет очень сильно.

Михаил ГОНЧАРОВ
из Тушина.

23.09.2017 19:00 Зрители 25075 основной раунд: 11-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:2 Анжи
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Вадим Скрипченко
Голы
14′ де Соуза Луиз Адриану 12
90+2′ Лоренсо Мельгарехо 25
52 Мирал Самарджич (А. Хубулов) 74′
7 Адлан Кацаев (О. Данченко) 78′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
Александр Самедов 19
Зелимхан Бакаев 18
Ивелин Попов 71
де Соуза Луиз Адриану 12
67′ Дмитрий Комбаров 23
85′ Георгий Джикия 14
76′ Марио Пашалич 50
Лоренсо Мельгарехо 25
36′ Джано Ананидзе 7
Лукас Мартинс Фернанду 11
98 Александр Будаков
91 Павел Яковлев (к)
3 Владимир Полуяхтов 55′
45 Тома Фибель
52 Мирал Самарджич
88 Иван Маркелов
2 Гурам Тетрашвили
78 Михаил Бакаев
94 Олег Данченко 90′
29 Вадим Афонин
7 Адлан Кацаев 85′
92 Сергей Брызгалов
49 Александр Прудников 72′
8 Арсен Хубулов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 4
8 Угловые 1
19 Фолы 13
5 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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