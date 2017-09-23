Кошмар «Спартака». Красно-белые теряют Джано и едва не проигрывают аутсайдеру

КАРРЕРА «АНЖИ» НЕДООЦЕНИЛ. ИНАЧЕ НЕ СКАЖЕШЬ

Спокойствие «Спартаку» только снится. Скучно с ним, похоже, просто не может быть. Сидишь и размышляешь после пятничной пресс-конференции, как Массимо Каррера выстроит команду на календарный матч с «Анжи» в условиях катастрофического количества травм, а итальянец вдруг берет и удивляет всех сразу — и придумывает состав, которого даже предположить никто не мог.

В стартовой обойме красно-белых вместо напрашивающегося, казалось бы, Мельгарехо нежданно-негаданно появился молодой Бакаев, прежде выходивший с первых минут лишь в одном матче против «Уфы» во втором туре. Средняя линия оказалась легковесной и атакующей — из опорников появился лишь Пашалич (да и у того сильные стороны — вовсе не оборонительные), а рядом с ним вышли сразу и Попов и Джано. Фернанду и Джикия остались на замене.

И даже сложно было понять, за что болельщикам стоило переживать больше: за надежность у своих ворот (помимо прочего, опять, в 10-й раз в сезоне, обновилось сочетание центральных защитников) или за беззубость передней линии, ослабленной отсутствием как Зе Луиша, так и Промеса, настоящей души нападения.

А ведь Каррера накануне заявлял, что следующий матч для него — самый важный, и нет разницы, какого статуса соперник напротив, нужно побеждать. Однако делом Массимо показал, что и по поводу игры с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов он тоже трепетно думает. Иначе не пошел бы на такую ротацию, в которой виделись черты авантюризма. Или он попросту был настолько уверен в способностях игроков, вышедших на поле с первых минут?

ЗА ЧТО СУДЬЯ ПОСТАВИЛ ПЕНАЛЬТИ?

Уже первый тайм, несмотря на победный счет, показал, что «Спартаку» откровенно тяжело. Красно-белым еще повезло, что против него оказался «Анжи», не успевший выйти из кризиса и напускавший от «Краснодара» неделю назад аж пять голов. Проблемами москвичей махачкалинцы хоть и очень старались, но воспользоваться до перерыва не смогли. На каких-то отрезках они смотрелись даже интереснее чемпиона: смело и большим числом игроков атаковали, имели несколько «стандартов», ловили москвичей на постоянных ошибках в передачах. Был бы Кацаев более скоростным — мог бы в начале первого тайма еще при счете 0:0 убежать один на один с правого полуфланга. Но из-за медлительности момент он запорол.

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А про футбол «Спартака» до перерыва и сказать-то нечего. Никакой сыгранностью у команды и не пахло, и нащупать ее, похоже, красно-белые пытались уже по ходу дела. Получалось с огромным трудом. А если говорить откровенно, не получалось вообще. Бакаеву не хватало опыта и смелости, Луизу Адриану — движения и вариантов. Красно-белые даже повели в счете, не создав ни единого момента, а помогла им удача и неочевидное решение арбитра Мешкова, назначившего пенальти в ворота «Анжи». Ананидзе после подачи Ещенко с правой бровки действительно был первым на мяче в центре штрафной, но толкал ли его в спину Яковлев? Повторы в этом не убедили. Но судья, не промедлив ни секунды, указал на точку. Получилось, что Яковлев, действовавший против бывшего клуба с огромным желанием, невольно ему помог.

ДЖАНО НЕ МОГ СДЕРЖАТЬ СЛЕЗ

Очень плохо для «Спартака» в первом тайме было всё, кроме счета. Помимо игровых проблем, на голову свалились еще и кадровые: все тот же Джано на 35-й минуте после единоборства захромал, схватился за икроножную мышцу и рухнул на газон. После оказания помощи, покидая поле, грузинский хавбек даже не смог сдержать слез. Похоже, легким испугом тут не отделаться. В раздевалку утешать товарища даже побежал «запасной» Джикия…

И пришлось Каррере досрочно прерывать отдых Фернанду. Бразилец экстренно появился на поле, провел каких-то пять минут и… тоже оказался на траве после контакта с соперником. От боли он бил даже руками по газону, никак не мог подняться самостоятельно, к нему сразу же подбежали не только медицинские работники, но и партнеры. Все это смахивало на какое-то проклятье.

К счастью, продолжить встречу спартаковский лидер все-таки смог.

УЖАС ВТОРОГО ТАЙМА

На 44-й минуте «Спартак» наконец создал первый голевой момент в матче (пенальти в расчет не берем) — Луиз Адриану выскочил под углом один на один, но переиграть вратаря не смог. Только продолжения опасных атак не последовало: во втором тайме красно-белые также играли крайне скверно, позволяли сопернику много владеть мячом и заставляли зрителей скучать.

А на 74-й минуте — уже и недоумевать. Началось все с замены Комбарова, который похлопывал себя по паху (тоже травма?!). Затем еще и одна из многочисленных подач «Анжи» со «стандарта» вышла действительно удачной, красно-белые намудрили с искусственным офсайдом, упустили сразу двух соперников, и Самарджич замкнул навес Хубулова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fc_anji">@fc_anji</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 11-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8?src=hash">#СпартакАнжи</a> 1:1 74' Мирал Самарджич <a href="https://t.co/JNnra0yAS9">pic.twitter.com/JNnra0yAS9</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/911648833775525890">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

1:1. Это был уже позорный для чемпиона счет в домашней игре с аутсайдером. На этом — всё? Не тут-то было!

«Спартак» бросился вырывать победу и сразу же, безобразно расположившись при подаче углового, нарвался на контрвыпад махачкалинцев «пять в один», где сзади у москвичей остался лишь Ещенко. Еще раз вчитайтесь — «пять в один»! На 78-й минуте. Его «Анжи» без труда воплотил в гол, и все происходящее уже даже сложно было описать словами. «Позор» — как-то мягковато. Ничего не понимал и Каррера, просто застывший на несколько секунд на месте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fc_anji">@fc_anji</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 11-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8?src=hash">#СпартакАнжи</a> 1:2 78' Адлан Кацаев <a href="https://t.co/rQrMA09OM9">pic.twitter.com/rQrMA09OM9</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/911649039233568768">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отыграться «Спартак» все-таки успел — гол Мельгарехо слегка, на самую малость, поднял зрителям настроение. Но достаточно ли его, чтобы не считать произошедшее позором? Можно не сомневаться, что раскачиваться в ближайшие дни красно-белая лодка будет очень сильно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 11-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8?src=hash">#СпартакАнжи</a> 2:2 90+2' Лоренсо Мельгарехо <a href="https://twitter.com/Melgarejo25">@Melgarejo25</a> <a href="https://t.co/qrHXVUFRxs">pic.twitter.com/qrHXVUFRxs</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/911652655612690432">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Михаил ГОНЧАРОВ

из Тушина.