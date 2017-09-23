Кошмар «Спартака». Красно-белые теряют Джано и едва не проигрывают аутсайдеру
Матч против последней команды чемпионата — «Анжи» — превратился для «Спартака» в сплошное мучение. Массимо Каррера, похоже, не угадал с составом, Джано Ананидзе пополнил и без того огромный список травмированных, команда пробила странный пенальти, а во втором тайме пропустила дважды и едва не потерпела чудовищное поражение.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
КАРРЕРА «АНЖИ» НЕДООЦЕНИЛ. ИНАЧЕ НЕ СКАЖЕШЬ
Спокойствие «Спартаку» только снится. Скучно с ним, похоже, просто не может быть. Сидишь и размышляешь после пятничной
В стартовой обойме
И даже сложно было понять, за что болельщикам стоило переживать больше: за надежность у своих ворот (помимо прочего, опять, в 10-й раз в сезоне, обновилось сочетание центральных защитников) или за беззубость передней линии, ослабленной отсутствием как Зе Луиша, так и Промеса, настоящей души нападения.
А ведь Каррера накануне заявлял, что следующий матч для него — самый важный, и нет разницы, какого статуса соперник напротив, нужно побеждать. Однако делом Массимо показал, что и по поводу игры с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов он тоже трепетно думает. Иначе не пошел бы на такую ротацию, в которой виделись черты авантюризма. Или он попросту был настолько уверен в способностях игроков, вышедших на поле с первых минут?
ЗА ЧТО СУДЬЯ ПОСТАВИЛ ПЕНАЛЬТИ?
Уже первый тайм, несмотря на победный счет, показал, что «Спартаку» откровенно тяжело.
А про футбол «Спартака» до перерыва и
ДЖАНО НЕ МОГ СДЕРЖАТЬ СЛЕЗ
Очень плохо для «Спартака» в первом тайме было всё, кроме счета. Помимо игровых проблем, на голову свалились еще и кадровые: все тот же Джано на 35-й минуте после единоборства захромал, схватился за икроножную мышцу и рухнул на газон. После оказания помощи, покидая поле, грузинский хавбек даже не смог сдержать слез. Похоже, легким испугом тут не отделаться. В раздевалку утешать товарища даже побежал «запасной» Джикия…
И пришлось Каррере досрочно прерывать отдых Фернанду. Бразилец экстренно появился на поле, провел
К счастью, продолжить встречу спартаковский лидер
УЖАС ВТОРОГО ТАЙМА
На 44-й минуте «Спартак» наконец создал первый голевой момент в матче (пенальти в расчет не берем) — Луиз Адриану выскочил под углом один на один, но переиграть вратаря не смог. Только продолжения опасных атак не последовало: во втором тайме
А на 74-й минуте — уже и недоумевать. Началось все с замены Комбарова, который похлопывал себя по паху (тоже травма?!). Затем еще и одна из многочисленных подач «Анжи» со «стандарта» вышла действительно удачной,
1:1. Это был уже позорный для чемпиона счет в домашней игре с аутсайдером. На этом — всё? Не
«Спартак» бросился вырывать победу и сразу же, безобразно расположившись при подаче углового, нарвался на контрвыпад махачкалинцев «пять в один», где сзади у москвичей остался лишь Ещенко. Еще раз вчитайтесь — «пять в один»! На 78-й минуте. Его «Анжи» без труда воплотил в гол, и все происходящее уже даже сложно было описать словами. «Позор» —
Отыграться «Спартак»
Михаил ГОНЧАРОВ
из Тушина.
|23.09.2017 19:00
|Зрители 25075
|основной раунд: 11-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Вадим Скрипченко
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|1
|19
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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