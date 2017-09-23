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23 сентября 2017, 21:31 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Скрипченко: «Анжи» выглядел лучше «Спартака» в матче чемпионата России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Футболисты махачкалинского «Анжи» играли лучше «Спартака» в матче чемпионата России. Об этом главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко рассказал журналистам.

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«Спартак» сыграл вничью со счетом 2:2 с «Анжи» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Хорошая игра, которая должна доставить удовольствие зрителям. “Спартак” хотел выиграть, но мы сыграли хорошо. Нам важно было действовать организованно, и это удалось. Пенальти был на усмотрение судьи, мы играли лучше “Спартака” и не дали сопернику создать большое количество голевых моментов», — отметил Скрипченко.

«Во втором тайме понимали, что соперник играет в жестком графике и должен подсесть. Счет мог стать 3:1 и мы бы победили, но не реализовали несколько моментов. Я хочу поблагодарить свою команду, которая провела хороший матч. Возможно, «Спартак» был уже где-то в матче с «Ливерпулем», — сказал Скрипченко.

В следующем туре 30 сентября «Спартак» дома сыграет с «Уралом».

23.09.2017 19:00 Зрители 25075 основной раунд: 11-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:2 Анжи
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Вадим Скрипченко
Голы
14′ де Соуза Луиз Адриану 12
90+2′ Лоренсо Мельгарехо 25
52 Мирал Самарджич (А. Хубулов) 74′
7 Адлан Кацаев (О. Данченко) 78′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
Александр Самедов 19
Зелимхан Бакаев 18
Ивелин Попов 71
де Соуза Луиз Адриану 12
67′ Дмитрий Комбаров 23
85′ Георгий Джикия 14
76′ Марио Пашалич 50
Лоренсо Мельгарехо 25
36′ Джано Ананидзе 7
Лукас Мартинс Фернанду 11
98 Александр Будаков
91 Павел Яковлев (к)
3 Владимир Полуяхтов 55′
45 Тома Фибель
52 Мирал Самарджич
88 Иван Маркелов
2 Гурам Тетрашвили
78 Михаил Бакаев
94 Олег Данченко 90′
29 Вадим Афонин
7 Адлан Кацаев 85′
92 Сергей Брызгалов
49 Александр Прудников 72′
8 Арсен Хубулов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 4
8 Угловые 1
19 Фолы 13
5 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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