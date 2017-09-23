Скрипченко: «Анжи» выглядел лучше «Спартака» в матче чемпионата России

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«Спартак» сыграл вничью со счетом 2:2 с «Анжи» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Хорошая игра, которая должна доставить удовольствие зрителям. “Спартак” хотел выиграть, но мы сыграли хорошо. Нам важно было действовать организованно, и это удалось. Пенальти был на усмотрение судьи, мы играли лучше “Спартака” и не дали сопернику создать большое количество голевых моментов», — отметил Скрипченко.

«Во втором тайме понимали, что соперник играет в жестком графике и должен подсесть. Счет мог стать 3:1 и мы бы победили, но не реализовали несколько моментов. Я хочу поблагодарить свою команду, которая провела хороший матч. Возможно, «Спартак» был уже где-то в матче с «Ливерпулем», — сказал Скрипченко.

В следующем туре 30 сентября «Спартак» дома сыграет с «Уралом».