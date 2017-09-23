«Спартак» сыграл вничью с «Анжи» в матче чемпионата России по футболу

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У хозяев отличились Луис Адриано (14-я минута, с пенальти) и Лоренсо Мельгарехо (90). У гостей голы забили Мирал Самарджич (74) и Адлан Кацаев (78). Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил травму, вместо него на поле вышел Фернандо на 36-й минуте. Нападающий красно-белых Квинси Промес пропускал матч из-за дисквалификации.

Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Анжи» идет на 15-й строчке, имея в активе 8 очков.