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23 сентября 2017, 21:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» сыграл вничью с «Анжи» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» сыграл вничью со счетом 2:2 с махачкалинским «Анжи» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

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У хозяев отличились Луис Адриано (14-я минута, с пенальти) и Лоренсо Мельгарехо (90). У гостей голы забили Мирал Самарджич (74) и Адлан Кацаев (78). Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил травму, вместо него на поле вышел Фернандо на 36-й минуте. Нападающий красно-белых Квинси Промес пропускал матч из-за дисквалификации.

Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Анжи» идет на 15-й строчке, имея в активе 8 очков.

В следующем туре 30 сентября «Спартак» дома сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. «Анжи» 1 октября также дома проведет домашний матч против санкт-петербургского «Зенита».

23.09.2017 19:00 Зрители 25075 основной раунд: 11-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:2 Анжи
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Вадим Скрипченко
Голы
14′ де Соуза Луиз Адриану 12
90+2′ Лоренсо Мельгарехо 25
52 Мирал Самарджич (А. Хубулов) 74′
7 Адлан Кацаев (О. Данченко) 78′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
Александр Самедов 19
Зелимхан Бакаев 18
Ивелин Попов 71
де Соуза Луиз Адриану 12
67′ Дмитрий Комбаров 23
85′ Георгий Джикия 14
76′ Марио Пашалич 50
Лоренсо Мельгарехо 25
36′ Джано Ананидзе 7
Лукас Мартинс Фернанду 11
98 Александр Будаков
91 Павел Яковлев (к)
3 Владимир Полуяхтов 55′
45 Тома Фибель
52 Мирал Самарджич
88 Иван Маркелов
2 Гурам Тетрашвили
78 Михаил Бакаев
94 Олег Данченко 90′
29 Вадим Афонин
7 Адлан Кацаев 85′
92 Сергей Брызгалов
49 Александр Прудников 72′
8 Арсен Хубулов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 4
8 Угловые 1
19 Фолы 13
5 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Новости Премьер-лиги

Кошмар «Спартака». Красно-белые теряют Джано и едва не проигрывают аутсайдеру

Кошмар «Спартака». Красно-белые теряют Джано и едва не проигрывают аутсайдеру

Матч против последней команды чемпионата — «Анжи» — превратился для «Спартака» в сплошное мучение. Массимо Каррера, похоже, не угадал с составом, Джано Ананидзе пополнил и без того огромный список травмированных, команда пробила странный пенальти, а во втором тайме пропустила дважды и едва не потерпела чудовищное поражение.
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"Спартак" сыграл вничью с "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

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