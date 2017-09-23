«Спартак» сыграл вничью с «Анжи» в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» сыграл вничью со счетом 2:2 с махачкалинским «Анжи» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
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У хозяев отличились Луис Адриано (14-я минута, с пенальти) и Лоренсо Мельгарехо (90). У гостей голы забили Мирал Самарджич (74) и Адлан Кацаев (78). Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил травму, вместо него на поле вышел Фернандо на 36-й минуте. Нападающий
Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Анжи» идет на 15-й строчке, имея в активе 8 очков.
В следующем туре 30 сентября «Спартак» дома сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. «Анжи» 1 октября также дома проведет домашний матч против
|23.09.2017 19:00
|Зрители 25075
|основной раунд: 11-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Вадим Скрипченко
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|1
|19
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
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