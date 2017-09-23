Хольмену — 6,5 за безупречность в обороне. «Динамо» — ЦСКА. Оценки «СЭ»
«СЭ» по персоналиям разбирает матч в Химках.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«ДИНАМО»
ШУНИН — 6,0. Отразил несколько опасных ударов армейцев с дальних дистанций. А из штрафной ему почти не били.
КОЗЛОВ — 5,5. В начале матча отметился несколькими опасными проходами по флангу, пробил по воротам ЦСКА, но потом был больше сосредоточен на обороне.
ХОЛЬМЕН — 6,5. В очередной раз очень хорошо сыграл в обороне. Выигрывал верховую борьбу, перехватывал мяч, несколько раз блокировал удары армейцев.
ШУНЬИЧ — 6,0. Также сыграл без заметных ошибок. Стабильно выигрывал верховую борьбу. В конце матча не позволил Дзагоеву принять мяч на линии вратарской.
ТЕРЕХОВ — 6,0. Активно подключался к атакам. Вывел на удар Бечирая, но тот послал мяч выше ворот.
СОУ — 5,5. Много двигался, выполнил большой объем работы в центре поля.
ТЬЯМ — 5,5. В созидании почти не участвовал. Недоработал в эпизоде с первым опасным ударом Натхо.
СОСНИН — 5,5. После ухода Вандерсона стал главным креативщиком «Динамо», исполнял все «стандарты», но без большого успеха.
ВАНДЕРСОН — 5,5. Пытался разгонять атаки «Динамо», но серьезной опасности от его действий у ворот ЦСКА не возникало.
ТЕМНИКОВ — 5,5. Неплохо отрабатывал в обороне. В конце игры отметился хорошей передачей на Луценко, но того опередил Набабкин.
БЕЧИРАЙ — 5,5. Караулил свой момент и даже забил гол, но мяч не засчитали
ЛУЦЕНКО — 6,0. Активно вошел в игру. В одном эпизоде заставил паниковать всю тройку центральных защитников ЦСКА.
ЗОТОВ — б/о.
ЦСКА
АКИНФЕЕВ — 6,0. Работы у него было немного. С немногочисленными ударами «Динамо» справился без труда.
МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 5,5. Достаточно активно подключался к атакам. В единоборстве у чужой штрафной столкнулся с Сосниным и был вынужден попросить замену еще в первом тайме.
ИГНАШЕВИЧ — 5,5. Обошелся без серьезных ошибок, но в моменте с прорывом Луценко в панике подарил мяч динамовцу.
В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,5. Большую часть матча действовал уверенно, но в концовке едва не упустил Луценко.
А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. Сыграл без заметных ошибок.
ЩЕННИКОВ — 5,5. Не очень активно подключался к атакам. В первом тайме у него были проблемы с нейтрализацией Козлова.
ВЕРНБЛУМ — 5,5. Как обычно действовал очень жестко. Заслуживал удаления в самом начале игры за удар в лицо Соу, но Николаев пропустил этот фол.
НАТХО — 6,0. В первом тайме отметился двумя плотными ударами
ДЗАГОЕВ — 6,0. Старался разгонять атаки ЦСКА. Во втором тайм нанес несколько ударов
ЖАМАЛЕТДИНОВ — 5,5. Прессинговал защитников. В конце первого тайма имел неплохой момент, но не дотянулся до мяча.
ВИТИНЬЮ — 5,5. Несколько раз бил издали. Отметился неплохой скидкой на Жамалетдинова во втором тайме.
НАБАБКИН — 6,0. Неплохо заменил Мариу Фернандеса на фланге. Сделал хороший пас Жамаледтинову во втором тайме. Прервал опасную передачу на Луценко в конце игры.
ЧАЛОВ — 5,5. Также активно вошел в игру. Едва ли не первым касанием пытался бить по воротам «Динамо», но получилось очень неточно.
МИЛАНОВ — б/о.
|23.09.2017 16:30
|Зрители 10427
|основной раунд: 11-й тур
|Арена Химки
|Юрий Калитвинцев
|Виктор Гончаренко
|
|
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|10
|6
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter