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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31104176/
23 сентября 2017, 20:03 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Хольмену — 6,5 за безупречность в обороне. «Динамо» — ЦСКА. Оценки «СЭ»

«СЭ» по персоналиям разбирает матч в Химках.

СЭ по персоналиям разбирает матч в Химках. Увеличить
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«ДИНАМО»

ШУНИН — 6,0. Отразил несколько опасных ударов армейцев с дальних дистанций. А из штрафной ему почти не били.

КОЗЛОВ — 5,5. В начале матча отметился несколькими опасными проходами по флангу, пробил по воротам ЦСКА, но потом был больше сосредоточен на обороне.

ХОЛЬМЕН — 6,5. В очередной раз очень хорошо сыграл в обороне. Выигрывал верховую борьбу, перехватывал мяч, несколько раз блокировал удары армейцев.

ШУНЬИЧ — 6,0. Также сыграл без заметных ошибок. Стабильно выигрывал верховую борьбу. В конце матча не позволил Дзагоеву принять мяч на линии вратарской.

ТЕРЕХОВ — 6,0. Активно подключался к атакам. Вывел на удар Бечирая, но тот послал мяч выше ворот.

СОУ — 5,5. Много двигался, выполнил большой объем работы в центре поля.

ТЬЯМ — 5,5. В созидании почти не участвовал. Недоработал в эпизоде с первым опасным ударом Натхо.

СОСНИН — 5,5. После ухода Вандерсона стал главным креативщиком «Динамо», исполнял все «стандарты», но без большого успеха.

ВАНДЕРСОН — 5,5. Пытался разгонять атаки «Динамо», но серьезной опасности от его действий у ворот ЦСКА не возникало.

ТЕМНИКОВ — 5,5. Неплохо отрабатывал в обороне. В конце игры отметился хорошей передачей на Луценко, но того опередил Набабкин.

БЕЧИРАЙ — 5,5. Караулил свой момент и даже забил гол, но мяч не засчитали из-за явного офсайда. В другом моменте пробил выше ворот.

ЛУЦЕНКО — 6,0. Активно вошел в игру. В одном эпизоде заставил паниковать всю тройку центральных защитников ЦСКА.

ЗОТОВ — б/о.

Кирилл НАБАБКИН заменил Мариу ФЕРНАНДЕСА и неплохо смотрелся на протяжении следующего часа.
© Спорт-Экспресс

ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 6,0. Работы у него было немного. С немногочисленными ударами «Динамо» справился без труда.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 5,5. Достаточно активно подключался к атакам. В единоборстве у чужой штрафной столкнулся с Сосниным и был вынужден попросить замену еще в первом тайме.

ИГНАШЕВИЧ — 5,5. Обошелся без серьезных ошибок, но в моменте с прорывом Луценко в панике подарил мяч динамовцу.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,5. Большую часть матча действовал уверенно, но в концовке едва не упустил Луценко.

А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. Сыграл без заметных ошибок.

ЩЕННИКОВ — 5,5. Не очень активно подключался к атакам. В первом тайме у него были проблемы с нейтрализацией Козлова.

ВЕРНБЛУМ — 5,5. Как обычно действовал очень жестко. Заслуживал удаления в самом начале игры за удар в лицо Соу, но Николаев пропустил этот фол.

НАТХО — 6,0. В первом тайме отметился двумя плотными ударами из-за штрафной, но в обоих случаях «Динамо» выручил Шунин. После перерыва был не слишком активен. На 66-й минуте уступил место на поле Чалову.

ДЗАГОЕВ — 6,0. Старался разгонять атаки ЦСКА. Во втором тайм нанес несколько ударов из-за штрафной.

ЖАМАЛЕТДИНОВ — 5,5. Прессинговал защитников. В конце первого тайма имел неплохой момент, но не дотянулся до мяча.

ВИТИНЬЮ — 5,5. Несколько раз бил издали. Отметился неплохой скидкой на Жамалетдинова во втором тайме.

НАБАБКИН — 6,0. Неплохо заменил Мариу Фернандеса на фланге. Сделал хороший пас Жамаледтинову во втором тайме. Прервал опасную передачу на Луценко в конце игры.

ЧАЛОВ — 5,5. Также активно вошел в игру. Едва ли не первым касанием пытался бить по воротам «Динамо», но получилось очень неточно.

МИЛАНОВ — б/о.

23.09.2017 16:30 Зрители 10427 основной раунд: 11-й тур Арена Химки
Динамо М 0:0 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Виктор Гончаренко
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Иван Темников 11
Антон Соснин 23
Хали Тьям 6
Самба Соу 27
66′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Евгений Луценко 48
88′ Фатош Бечирай 21
Александр Зотов 10
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий
42 Георгий Щенников
10 Алан Дзагоев
11 Виктор Винисиус Витинью 83′
75 Тимур Жамалетдинов
3 Понтус Вернблум
24 Василий Березуцкий 90′
8 Георгий Миланов
2 Мариу Фернандес 30′
14 Кирилл Набабкин
66 Бибрас Натхо 66′
63 Федор Чалов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 7
5 Угловые 10
6 Фолы 18
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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