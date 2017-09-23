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«ДИНАМО»

ШУНИН — 6,0. Отразил несколько опасных ударов армейцев с дальних дистанций. А из штрафной ему почти не били.

КОЗЛОВ — 5,5. В начале матча отметился несколькими опасными проходами по флангу, пробил по воротам ЦСКА, но потом был больше сосредоточен на обороне.

ХОЛЬМЕН — 6,5. В очередной раз очень хорошо сыграл в обороне. Выигрывал верховую борьбу, перехватывал мяч, несколько раз блокировал удары армейцев.

ШУНЬИЧ — 6,0. Также сыграл без заметных ошибок. Стабильно выигрывал верховую борьбу. В конце матча не позволил Дзагоеву принять мяч на линии вратарской.

ТЕРЕХОВ — 6,0. Активно подключался к атакам. Вывел на удар Бечирая, но тот послал мяч выше ворот.

СОУ — 5,5. Много двигался, выполнил большой объем работы в центре поля.

ТЬЯМ — 5,5. В созидании почти не участвовал. Недоработал в эпизоде с первым опасным ударом Натхо.

СОСНИН — 5,5. После ухода Вандерсона стал главным креативщиком «Динамо», исполнял все «стандарты», но без большого успеха.

ВАНДЕРСОН — 5,5. Пытался разгонять атаки «Динамо», но серьезной опасности от его действий у ворот ЦСКА не возникало.

ТЕМНИКОВ — 5,5. Неплохо отрабатывал в обороне. В конце игры отметился хорошей передачей на Луценко, но того опередил Набабкин.

БЕЧИРАЙ — 5,5. Караулил свой момент и даже забил гол, но мяч не засчитали из-за явного офсайда. В другом моменте пробил выше ворот.

ЛУЦЕНКО — 6,0. Активно вошел в игру. В одном эпизоде заставил паниковать всю тройку центральных защитников ЦСКА.

ЗОТОВ — б/о.

Кирилл НАБАБКИН заменил Мариу ФЕРНАНДЕСА и неплохо смотрелся на протяжении следующего часа. Спорт-Экспресс

ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 6,0. Работы у него было немного. С немногочисленными ударами «Динамо» справился без труда.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 5,5. Достаточно активно подключался к атакам. В единоборстве у чужой штрафной столкнулся с Сосниным и был вынужден попросить замену еще в первом тайме.

ИГНАШЕВИЧ — 5,5. Обошелся без серьезных ошибок, но в моменте с прорывом Луценко в панике подарил мяч динамовцу.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,5. Большую часть матча действовал уверенно, но в концовке едва не упустил Луценко.

А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. Сыграл без заметных ошибок.

ЩЕННИКОВ — 5,5. Не очень активно подключался к атакам. В первом тайме у него были проблемы с нейтрализацией Козлова.

ВЕРНБЛУМ — 5,5. Как обычно действовал очень жестко. Заслуживал удаления в самом начале игры за удар в лицо Соу, но Николаев пропустил этот фол.

НАТХО — 6,0. В первом тайме отметился двумя плотными ударами из-за штрафной, но в обоих случаях «Динамо» выручил Шунин. После перерыва был не слишком активен. На 66-й минуте уступил место на поле Чалову.

ДЗАГОЕВ — 6,0. Старался разгонять атаки ЦСКА. Во втором тайм нанес несколько ударов из-за штрафной.

ЖАМАЛЕТДИНОВ — 5,5. Прессинговал защитников. В конце первого тайма имел неплохой момент, но не дотянулся до мяча.

ВИТИНЬЮ — 5,5. Несколько раз бил издали. Отметился неплохой скидкой на Жамалетдинова во втором тайме.

НАБАБКИН — 6,0. Неплохо заменил Мариу Фернандеса на фланге. Сделал хороший пас Жамаледтинову во втором тайме. Прервал опасную передачу на Луценко в конце игры.

ЧАЛОВ — 5,5. Также активно вошел в игру. Едва ли не первым касанием пытался бить по воротам «Динамо», но получилось очень неточно.

МИЛАНОВ — б/о.