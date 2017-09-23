«Мы потеряли креатив впереди». Калитвинцев и Гончаренко высказались после дерби

— План на игру, который был выбран тренерским штабом, футболисты выполнили на 60−70 процентов. Сыграли организованно, пусть и от обороны. Действовали сконцентрировано. Что не выполнили — переход из обороны в атаку. Хотя убегали, но соперник грамотно сбивал темп. Они знали, что мы будем так играть, у них получилось нас нейтрализовать.

Цитата Юрий Калитвинцев Не будем умолять достоинств этого очка. Мы играли с одним из лидеров. За проявленные самоотверженность и дисциплину ребята это одно очко заслужили. Рады ли мы? Нет. Но и грустить не будем точно. У нас мало очков, уже какую игру мы не можем забить, но над компонентом этим работаем. Впереди у нас есть проблемы.

— «Динамо» в последних матчах играет вторым номером, по оборонительной схеме. Неужели и в одной из следующий встреч, со «СКА-Хабаровском», вы будете так действовать?



— Дело не в расстановке, а в функциях игроков. Потеряли креатив впереди. Не находится у нас футболиста, который может отдать острую передачу. Мы видим эту проблему. Ну, а о Хабаровске поговорим после Хабаровска.

— После травмы Панченко Вандерсон — главный креативщик?



— У нас есть вариативность в атаке. Играть будет тот, кто лучше готов. Сегодня это Вандерсон, но мы можем использовать Луценко, Обольского, Кузьмина. Есть ребята, которые могут сыграть. А как они сыграют — мы пробуем тренировках.

— Погребняк сидел сегодня на трибуне, он не попал в заявку. Обольский был вместо него. Он сильнее Павла?



— Дай бог Обольский через 10 лет покажет, сильнее он Погребняка или нет. Он в Нальчике хорошо сыграл, за дубль постоянно показывал себя. Он долго бился в дверь основной команды. Сейчас он туда вошел. Теперь нужно тут задержаться.

Наставник армейцев Виктор Гончаренко был краток, но весьма конкретен.

— Играя в таком темпе, сложно было рассчитывать на победу. Нам надо было играть быстрее, нам не хватало скорости в атаке, еще и «Динамо» глубоко оборонялось. Также сказывалось, что у нас отсутствовал Головин и довольно рано получил травму Фернандес.

Цитата Виктор Гончаренко Не могу сказать, что моментов у нас вообще не было, нет. Предпосылки были, но не смогли ими грамотно распорядиться. Хотелось выиграть, но, к сожалению, не получилось.

— Что с Фернандесем? Ждать ли его в матче с «Манчестер Юнайтед»?



— У него небольшое сотрясение. Мы сделаем все возможное, чтобы он сыграл с «МЮ».