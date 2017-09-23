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23 сентября 2017, 20:08 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Мы потеряли креатив впереди». Калитвинцев и Гончаренко высказались после дерби

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал нулевую ничью с ЦСКА в матче 11-го тура РФПЛ.

— План на игру, который был выбран тренерским штабом, футболисты выполнили на 60−70 процентов. Сыграли организованно, пусть и от обороны. Действовали сконцентрировано. Что не выполнили — переход из обороны в атаку. Хотя убегали, но соперник грамотно сбивал темп. Они знали, что мы будем так играть, у них получилось нас нейтрализовать.

— «Динамо» в последних матчах играет вторым номером, по оборонительной схеме. Неужели и в одной из следующий встреч, со «СКА-Хабаровском», вы будете так действовать?

— Дело не в расстановке, а в функциях игроков. Потеряли креатив впереди. Не находится у нас футболиста, который может отдать острую передачу. Мы видим эту проблему. Ну, а о Хабаровске поговорим после Хабаровска.

— После травмы Панченко Вандерсон — главный креативщик?

— У нас есть вариативность в атаке. Играть будет тот, кто лучше готов. Сегодня это Вандерсон, но мы можем использовать Луценко, Обольского, Кузьмина. Есть ребята, которые могут сыграть. А как они сыграют — мы пробуем тренировках.

— Погребняк сидел сегодня на трибуне, он не попал в заявку. Обольский был вместо него. Он сильнее Павла?

— Дай бог Обольский через 10 лет покажет, сильнее он Погребняка или нет. Он в Нальчике хорошо сыграл, за дубль постоянно показывал себя. Он долго бился в дверь основной команды. Сейчас он туда вошел. Теперь нужно тут задержаться.

Наставник армейцев Виктор Гончаренко был краток, но весьма конкретен.

— Играя в таком темпе, сложно было рассчитывать на победу. Нам надо было играть быстрее, нам не хватало скорости в атаке, еще и «Динамо» глубоко оборонялось. Также сказывалось, что у нас отсутствовал Головин и довольно рано получил травму Фернандес.

— Что с Фернандесем? Ждать ли его в матче с «Манчестер Юнайтед»?

— У него небольшое сотрясение. Мы сделаем все возможное, чтобы он сыграл с «МЮ».

23.09.2017 16:30 Зрители 10427 основной раунд: 11-й тур Арена Химки
Динамо М 0:0 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Виктор Гончаренко
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Иван Темников 11
Антон Соснин 23
Хали Тьям 6
Самба Соу 27
66′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Евгений Луценко 48
88′ Фатош Бечирай 21
Александр Зотов 10
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий
42 Георгий Щенников
10 Алан Дзагоев
11 Виктор Винисиус Витинью 83′
75 Тимур Жамалетдинов
3 Понтус Вернблум
24 Василий Березуцкий 90′
8 Георгий Миланов
2 Мариу Фернандес 30′
14 Кирилл Набабкин
66 Бибрас Натхо 66′
63 Федор Чалов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 7
5 Угловые 10
6 Фолы 18
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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