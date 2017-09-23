«Мы потеряли креатив впереди». Калитвинцев и Гончаренко высказались после дерби
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал нулевую ничью с ЦСКА в матче 11-го тура РФПЛ.
— План на игру, который был выбран тренерским штабом, футболисты выполнили на 60−70 процентов. Сыграли организованно, пусть и от обороны. Действовали сконцентрировано. Что не выполнили — переход из обороны в атаку. Хотя убегали, но соперник грамотно сбивал темп. Они знали, что мы будем так играть, у них получилось нас нейтрализовать.
— «Динамо» в последних матчах играет вторым номером, по оборонительной схеме. Неужели и в одной из следующий встреч, со «СКА-Хабаровском», вы будете так действовать?
— Дело не в расстановке, а в функциях игроков. Потеряли креатив впереди. Не находится у нас футболиста, который может отдать острую передачу. Мы видим эту проблему. Ну, а о Хабаровске поговорим после Хабаровска.
— После травмы Панченко Вандерсон — главный креативщик?
— У нас есть вариативность в атаке. Играть будет тот, кто лучше готов. Сегодня это Вандерсон, но мы можем использовать Луценко, Обольского, Кузьмина. Есть ребята, которые могут сыграть. А как они сыграют — мы пробуем тренировках.
— Погребняк сидел сегодня на трибуне, он не попал в заявку. Обольский был вместо него. Он сильнее Павла?
— Дай бог Обольский через 10 лет покажет, сильнее он Погребняка или нет. Он в Нальчике хорошо сыграл, за дубль постоянно показывал себя. Он долго бился в дверь основной команды. Сейчас он туда вошел. Теперь нужно тут задержаться.
Наставник армейцев Виктор Гончаренко был краток, но весьма конкретен.
— Играя в таком темпе, сложно было рассчитывать на победу. Нам надо было играть быстрее, нам не хватало скорости в атаке, еще и «Динамо» глубоко оборонялось. Также сказывалось, что у нас отсутствовал Головин и довольно рано получил травму Фернандес.
— Что с Фернандесем? Ждать ли его в матче с «Манчестер Юнайтед»?
— У него небольшое сотрясение. Мы сделаем все возможное, чтобы он сыграл с «МЮ».
|23.09.2017 16:30
|Зрители 10427
|основной раунд: 11-й тур
|Арена Химки
|Юрий Калитвинцев
|Виктор Гончаренко
|
|
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|10
|6
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter