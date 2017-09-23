Футболист «Динамо» Панченко приступил к реабилитации и уже начал ходить

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Лучший бомбардир «Динамо» Панченко получил повреждение передней крестообразной связки колена 15 сентября в гостевом матче 10-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом». 20 сентября он был прооперирован, футболист сможет вернуться на поле только в весенней части сезона. Футболисты «Динамо» на домашний матч чемпионата России с московским ЦСКА (0:0) в субботу вышли в футболках в поддержку Панченко и защитника динамовцев Владимира Рыкова, который получил перелом скуловой кости и выбыл на 3−4 недели.

«Команда переживает за них, это наши игроки, мы одна семья. Мы поддерживаем и подбадриваем друг друга. У Панченко довольно сложная травма, но все прошло хорошо, он уже приступил к реабилитации, уже ходит. Конечно, их нехватка на поле ощущается, но мы все друг за друга, и ребята нас перед игрой поддерживали, писали нам. Мы бились за ребят», — сказал Шунин журналистам.