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23 сентября 2017, 20:12 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист «Динамо» Панченко приступил к реабилитации и уже начал ходить

ХИМКИ (Московская область), 23 сен — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Травмированный нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Панченко приступил к реабилитации после операции и уже начал ходить, сообщил вратарь «бело-голубых» Антон Шунин.

Травмированный нападающий московского футбольного клуба Динамо Кирилл <span class=error>Панченко</span> приступил к реабилитации после операции и уже начал ходить сообщил вратарь бело-голубых Антон <span class=error>Шунин</span>. Увеличить
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Лучший бомбардир «Динамо» Панченко получил повреждение передней крестообразной связки колена 15 сентября в гостевом матче 10-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом». 20 сентября он был прооперирован, футболист сможет вернуться на поле только в весенней части сезона. Футболисты «Динамо» на домашний матч чемпионата России с московским ЦСКА (0:0) в субботу вышли в футболках в поддержку Панченко и защитника динамовцев Владимира Рыкова, который получил перелом скуловой кости и выбыл на 3−4 недели.

«Команда переживает за них, это наши игроки, мы одна семья. Мы поддерживаем и подбадриваем друг друга. У Панченко довольно сложная травма, но все прошло хорошо, он уже приступил к реабилитации, уже ходит. Конечно, их нехватка на поле ощущается, но мы все друг за друга, и ребята нас перед игрой поддерживали, писали нам. Мы бились за ребят», — сказал Шунин журналистам.

23.09.2017 16:30 Зрители 10427 основной раунд: 11-й тур Арена Химки
Динамо М 0:0 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Виктор Гончаренко
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Иван Темников 11
Антон Соснин 23
Хали Тьям 6
Самба Соу 27
66′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Евгений Луценко 48
88′ Фатош Бечирай 21
Александр Зотов 10
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий
42 Георгий Щенников
10 Алан Дзагоев
11 Виктор Винисиус Витинью 83′
75 Тимур Жамалетдинов
3 Понтус Вернблум
24 Василий Березуцкий 90′
8 Георгий Миланов
2 Мариу Фернандес 30′
14 Кирилл Набабкин
66 Бибрас Натхо 66′
63 Федор Чалов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 7
5 Угловые 10
6 Фолы 18
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо М
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