ЦСКА сыграл вничью с «Динамо», Фернандес получил травму перед матчем с «МЮ»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча «Динамо» и ЦСКА прошла в субботу на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 0:0.

Оба клуба подошли к очной встрече не без потерь. ЦСКА лишился одного из лидеров команды Александра Головина, пропускавшего матч из-за перебора желтых карточек, а «бело-голубые» потеряли своего лучшего бомбардира Кирилла Панченко и защитника Владимира Рыкова. Так что задача прервать серию из четырех матчей без побед в чемпионате России требовала от команды Юрия Калитвинцева сверхусилий.

О важности этих потерь говорит и акция, проведенная в поддержку футболистов товарищами по команде: «Паня и Рык, выздоравливайте!» — гласила надпись на майках, в которых динамовцы вышли на поле.

Место Головина в полузащите «красно-синих» занял Бибрас Натхо, также Виктор Ганчаренко сделал замену в оборонительной линии, выпустив Алексея Березуцкого вместо Виктор Васина. В составе «Динамо» с первых минут на поле вышел нападающий Вандерсон, ранее попадавший в основу лишь в трех играх из десяти.

Потеря Фернандеса

Первые минуты встречи прошли с некоторым преимуществом номинальных гостей, а одна из атак завершилась хлестким ударом Натхо. Точности израильскому хавбеку не хватило, как, впрочем, и Антону Соснину, пытавшемуся в ответном выпаде «Динамо» эффектно пробить через себя.

Многие эксперты сходились во мнении, что открытой игры в этой встрече ждать не стоит. От «бело-голубых» ждали закрытой модели игры, подобной той, что была использована в недавнем матче с «Зенитом», но все эти ожидания были развеяны уже к 15-й минуте. «Динамо», несмотря на потерю Панченко, провело ряд острейших атак и усилиями Фатоса Бечирая поразило ворота Игоря Акинфеева, но к счастью армейских болельщиков гол не был засчитан из-за офсайда. К этому моменту количество «сухих» минут для ЦСКА в играх с «Динамо» перевалило через отметку «300».

В середине первого тайма Ганчаренко пришлось еще раз схватиться за голову — травму после столкновения с Сосниным получил незаменимый Марио Фернандес, покинувший поле на носилках. Место натурализованного бразильца на правом фланге обороны занял Кирилл Набабкин, что, положа руку на сердце, значительно уменьшило атакующий потенциал ЦСКА.

По старому сценарию

Вторая половина встречи по игровому рисунку мало чем отличалась от первой — все та же вязкая борьба с минимальным количеством по-настоящему опасных моментов. Лишь по прошествии минут пятнадцати был создан первый неплохой момент в исполнении «красно-синих»: Тимур Жамалетдинов поборолся в чужой штрафной, сделал скидку пяткой на Витиньо, но удар бразильского форварда пришелся выше ворот. На некоторое время ЦСКА плотно обосновался у ворот «Динамо», подав четыре угловых подряд, но вынести какой-либо пользы из серии стандартов армейцы не смогли.

Понимая, что необходимо вносить серьезные коррективы в атакующую линию, Ганчаренко выпустил Федора Чалова вместо Натхо, перейдя на игру в трех нападающих. При такой расстановке Витиньо опустился чуть ниже, продолжая исполнять роль «свободного художника».

Большое количество борьбы в центре поле и постоянные свистки арбитра Алексея Николаева привели к тому, что игра окончательно разбилась на отрезки. Обе команды старались особо не заморачиваться с комбинационным футболом, а пытались как можно быстрее доставить мяч в чужую штрафную. Ощущение, что ЦСКА не намерен включать дополнительные скорости перед встречей с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, не покидало на протяжении всех 90 минут.

Матч так и завершился нулевой ничьей, которая вряд ли устроила обе команды: безвыигрышная серия «Динамо» в РФПЛ достигла пяти матчей, к тому же «бело-голубые» вновь не смогли поразить ворота ЦСКА. Армейцы же, претендующие на самые высокие места по итогам сезона, не только потеряли очки, но и, похоже, Фернандеса.