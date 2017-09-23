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23 сентября 2017, 18:41 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» сыграло вничью со столичным ЦСКА в домашнем матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.

Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и Динамо Самба Соу Увеличить
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Футболисты «Динамо» вышли на матч в футболках в поддержку травмированных одноклубников Владимира Рыкова и Кирилла Панченко. Защитник армейцев Марио Фернандес получил травму и был заменен на 29-й минуте на Кирилла Набабкина. Как позднее сообщил ТАСС врач ЦСКА Шагабудтин Керимов, игрок получил сотрясение мозга. Еще один полузащитник ЦСКА Александр Головин пропускал матч из-за дисквалификации.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 20 очками, «Динамо» — 11-е с десятью очками.

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях со столичным «Локомотивом», ЦСКА дома примет «Уфу». Оба матча пройдут 1 октября.

23.09.2017 16:30 основной раунд: 11-й тур Арена Химки
Динамо М 0:0 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Виктор Гончаренко
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Иван Темников 11
Антон Соснин 23
Хали Тьям 6
Самба Соу 27
66′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Евгений Луценко 48
88′ Фатош Бечирай 21
Александр Зотов 10
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий
42 Георгий Щенников
10 Алан Дзагоев
11 Виктор Винисиус Витинью 83′
75 Тимур Жамалетдинов
3 Понтус Вернблум
24 Василий Березуцкий 90′
8 Георгий Миланов
2 Мариу Фернандес 30′
14 Кирилл Набабкин
66 Бибрас Натхо 66′
63 Федор Чалов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 7
5 Угловые 10
6 Фолы 18
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

Футболист ЦСКА Фернандес получил сотрясение мозга в матче с «Динамо»

Футболист ЦСКА Фернандес получил сотрясение мозга в матче с «Динамо»

ХИМКИ /Московская область/, 23 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес получил сотрясение мозга в матче 11-го тура чемпионата России по футболу против столичного «Динамо». Об этом ТАСС сообщил врач армейского клуба Шагабудтин Керимов.
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"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

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