«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» сыграло вничью со столичным ЦСКА в домашнем матче 11-го тура Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.
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Футболисты «Динамо» вышли на матч в футболках в поддержку травмированных одноклубников Владимира Рыкова и Кирилла Панченко. Защитник армейцев Марио Фернандес получил травму и был заменен на 29-й минуте на Кирилла Набабкина. Как позднее сообщил ТАСС врач ЦСКА Шагабудтин Керимов, игрок получил сотрясение мозга. Еще один полузащитник ЦСКА Александр Головин пропускал матч
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 20 очками, «Динамо» — 11-е с десятью очками.
В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях со столичным «Локомотивом», ЦСКА дома примет «Уфу». Оба матча пройдут 1 октября.
|Юрий Калитвинцев
|Виктор Гончаренко
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|10
|6
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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