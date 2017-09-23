«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

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Футболисты «Динамо» вышли на матч в футболках в поддержку травмированных одноклубников Владимира Рыкова и Кирилла Панченко. Защитник армейцев Марио Фернандес получил травму и был заменен на 29-й минуте на Кирилла Набабкина. Как позднее сообщил ТАСС врач ЦСКА Шагабудтин Керимов, игрок получил сотрясение мозга. Еще один полузащитник ЦСКА Александр Головин пропускал матч из-за дисквалификации.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 20 очками, «Динамо» — 11-е с десятью очками.

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях со столичным «Локомотивом», ЦСКА дома примет «Уфу». Оба матча пройдут 1 октября.