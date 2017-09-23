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23 сентября 2017, 18:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» — «Анжи»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура РФПЛ «Спартак» — «Анжи».

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура <span class=error>РФПЛ</span> Спартак — <span class=error>Анжи</span>. Увеличить
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«Спартак»: Ребров, Комбаров, Боккетти, Таски, Ещенко, З. Бакаев, Попов, Пашалич, Самедов, Джано, Луис Адриано.

Запасные: Селихов, Максименко, Петкович, Джикия, Щербаков, Кутепов, Фернандо, Самсонов, Мельгарехо, Ломовицкий, Сакала, Нимели.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Кацаев, М. Бакаев, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.

Запасные: Шлеев, Лория, Армаш, Афонин, Брызгалов, Хубулов, Джамалутдинов, Чайковский, Паном, Дибиргаджиев.

Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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