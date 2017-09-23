Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31103471/
23 сентября 2017, 17:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист ЦСКА Фернандес получил сотрясение мозга в матче с «Динамо»

ХИМКИ /Московская область/, 23 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес получил сотрясение мозга в матче 11-го тура чемпионата России по футболу против столичного «Динамо». Об этом ТАСС сообщил врач армейского клуба Шагабудтин Керимов.

В первом тайме Фернандес получил повреждение после столкновения с полузащитником «Динамо» Антоном Сосниным и был заменен на 29-й минуте встречи.

«Марио получил сотрясение мозга, врачи с ним работают. Он отвечает на вопросы и нормально реагирует», — рассказал Керимов.

Встреча «Динамо» — ЦСКА проходит в Химках. Идет второй тайм, счет не открыт.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Плющенко: Сотникова не нуждается в операции, фигуристка возобновила тренировки

Массимо Каррера: истерика вокруг "Спартака" поднимается извне

Фигуристка Медведева стала победительницей турнира в Братиславе