Футболист ЦСКА Фернандес получил сотрясение мозга в матче с «Динамо»
ХИМКИ /Московская область/, 23 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес получил сотрясение мозга в матче 11-го тура чемпионата России по футболу против столичного «Динамо». Об этом ТАСС сообщил врач армейского клуба Шагабудтин Керимов.
В первом тайме Фернандес получил повреждение после столкновения с полузащитником «Динамо» Антоном Сосниным и был заменен на 29-й минуте встречи.
«Марио получил сотрясение мозга, врачи с ним работают. Он отвечает на вопросы и нормально реагирует», — рассказал Керимов.
Встреча «Динамо» — ЦСКА проходит в Химках. Идет второй тайм, счет не открыт.
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