Футболист ЦСКА Фернандес получил сотрясение мозга в матче с «Динамо»

В первом тайме Фернандес получил повреждение после столкновения с полузащитником «Динамо» Антоном Сосниным и был заменен на 29-й минуте встречи.

«Марио получил сотрясение мозга, врачи с ним работают. Он отвечает на вопросы и нормально реагирует», — рассказал Керимов.

Встреча «Динамо» — ЦСКА проходит в Химках. Идет второй тайм, счет не открыт.