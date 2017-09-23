Марио Фернандес получил травму во время матча ЦСКА с «Динамо»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму в ходе матча с «Динамо» в 11-м туре российской
Премьер-Лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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На 29-й минуте игрока «армейцев» унесли с поля на носилках, вместо него вышел Кирилл Набабкин. О степени серьёзности повреждения Фернандеса пока нет информации.
Следующий матч ЦСКА проведёт в Лиге чемпионов — 27 сентября «армейцы» дома встретятся с «Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа турнира.
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