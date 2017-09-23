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23 сентября 2017, 17:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Марио Фернандес получил травму во время матча ЦСКА с «Динамо»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму в ходе матча с «Динамо» в 11-м туре российской Премьер-Лиги.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму в ходе матча с Динамо в 11-м туре российской Премьер-Лиги. Увеличить
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На 29-й минуте игрока «армейцев» унесли с поля на носилках, вместо него вышел Кирилл Набабкин. О степени серьёзности повреждения Фернандеса пока нет информации.

Следующий матч ЦСКА проведёт в Лиге чемпионов — 27 сентября «армейцы» дома встретятся с «Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа турнира.

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