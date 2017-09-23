Шатов, Жирков и Лодыгин не полетели с «Зенитом» в Краснодар

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В списке, опубликованном на официальном сайте петербургского клуба, отсутствуют полузащитники Олег Шатов иЮрий Жирков, а также голкипер Юрий Лодыгин.

На игру отправились 23 футболиста: Андрей Лунёв, Егор Бабурин, Михаил Кержаков; Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Денис Терентьев; Кирилл Капленко, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Эмилиано Ригони; Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Дмитрий Полоз.



Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 24 сентября и начнётся в 19:00 по московскому времени.