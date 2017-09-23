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23 сентября 2017, 16:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Шатов, Жирков и Лодыгин не полетели с «Зенитом» в Краснодар

«Зенит» вылетел в Краснодар, где проведёт матч 11-го тура российской Премьер-Лиги с одноимённой командой.

Зенит вылетел в Краснодар где проведёт матч 11-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с одноимённой командой. Увеличить
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В списке, опубликованном на официальном сайте петербургского клуба, отсутствуют полузащитники Олег Шатов иЮрий Жирков, а также голкипер Юрий Лодыгин.

На игру отправились 23 футболиста: Андрей Лунёв, Егор Бабурин, Михаил Кержаков; Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Денис Терентьев; Кирилл Капленко, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Эмилиано Ригони; Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Дмитрий Полоз.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 24 сентября и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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