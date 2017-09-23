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23 сентября 2017, 16:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Врач ФК «Локомотив»: Чорлука может вернуться в общую тренировочную группу до зимы

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука может вернуться к работе в общей тренировочной группе до начала зимнего перерыва в чемпионате России. Состояние хорватского футболиста ТАСС прокомментировал врач железнодорожников Сергей Хайкин.

Чорлука получил разрыв ахиллова сухожилия 22 апреля в матче чемпионата страны с «Амкаром». В субботу 31-летний хорват сообщил, что вернулся к работе на базе «Локомотива» в Баковке.

«Ведран Чорлука продолжает восстановление после перенесенной в апреле операции строго в соответствии с планом реабилитации. Последние два месяца прошли в режиме двухразовых тренировок, одна из которых проходила на специальной антигравитационной беговой дорожке. Буквально вчера футболист приступил к индивидуальной работе на футбольном поле и не исключено, что сможет начать работу в общей группе до наступления зимнего перерыва», — рассказал Хайкин.

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года и до получения травмы являлся капитаном команды.

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