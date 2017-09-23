Тренды РФПЛ. Как меняются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие

ПРИОРИТЕТ ПОЗИЦИОННЫХ АТАК

Еще не так давно в моде были быстрые ответные атаки. Практически все чемпионы страны прошлого десятилетия — «Локомотив», ЦСКА, «Рубин» — добывали победы стремительным контрнаступлением. Сейчас все не так: прогрессивные команды предпочитают подолгу контролировать мяч и вести осаду, а не наскоки. Статистика красноречива: лидеры сезона и прошлогодний чемпион — явные передовики, причем у «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА почти идентичные валовые показатели — более 34 минут за матч. Армейцы впереди по суммарному времени контроля мяча, их главные конкуренты — по средней длительности одного владения.

Обратите внимание: количество владений примерно одинаково у всех, и, например, чаще «Амкара» и «Анжи» встречаются с мячом лишь ЦСКА и «Урал». Но продолжительность одного владения (правый столбик) сильнейшие клубы чемпионата значительно превосходят остальные.

При таком раскладе сам собой разумеется приоритет позиционных атак перед быстрыми: «ударники» используют долгий розыгрыш приблизительно в 4−5 раз чаще, чем контрвыпад. Тому есть, конечно, и еще одна объективная предпосылка — против ведущих команд середняки и аутсайдеры предпочитают играть от обороны, отдавая мяч и территорию, приглашая атаковать. Но так бывало во все времена, и если прежде лидеры делали встречное предложение, заманивая доверчивых простачков в свое логово и пружинисто выстреливая им в лоб ответными атаками, то теперь сами стремятся властвовать игрой и мячом. Это уже устойчивый тренд.

ДЛИННЫЕ ГОЛЕВЫЕ КОМБИНАЦИИ

Как уже отмечено, ведущие клубы чемпионата уверенно склоняются в пользу осады чужих ворот, а не наскока на них. В связи с этим естественным образом увеличилась длительность «предголевых» атак. По старинке, обходясь коротким розыгрышем и малым числом передач перед завершающим ударом, атакуют только середняки да «Локомотив», у которого хватает затейников на подступах штрафной, но недостаточно исполнителей — тем более, комбинационного плана — на острие атаки. Резко испортился в этом плане сейчас «Спартак». Скорее всего, из-за потери Зобнина и плохой формы других хавбеков. В прошлом сезоне он был чемпионом и по долготе голевых атак (не претендуя при этом на лидерство в лиге по владению мячом), в нынешнем же стремительно скатился к середняцким показателям.

Несложно заметить, насколько прибавили в этих компонентах «Зенит» и «Краснодар». Да и армейцы, пусть и не так явно, потихонечку усовершенствуют и осовременивают свою игру. Этот тренд логично назвать «войной с автобусами»: длительный розыгрыш помогает раскачивать и опрокидывать их.

И ВНОВЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

Все прочнее закрепляется еще одна наступательная тенденция: вскрывать многослойную оборону при помощи продольного паса. Лет где-то 15−20 назад в обиход ненадолго вошел неблагозвучный термин «вертикализация футбола», но вскоре отжил свой недолгий век и был оттеснен на периферию «тики-такой» и обходами с краев. Сейчас, на новом тактическом витке, игра опять становится вертикальной. В чемпионате России ее охотнее всех культивируют «Краснодар» Шалимова, «Ахмат» (еще со времен «Терека» и Рахимова), «Ростов», сейчас на эту колею целенаправленно переходят все ведущие клубы страны, но и команды поскромнее, такие как «Динамо», «Тосно», «Арсенал», «СКА-Хабаровск», тоже стараются не отставать. Характерной иллюстрацией к сказанному будут чертежи ключевых передач в последних турах премьер-лиги.

Много полезной информации для понимания происходящего дает и статистика направлений атак. Из нее видно, что ЦСКА отнюдь не выезжает на Фернандесе, наступая через центр ничуть не реже, тогда как «Зенит» смещает продольную игру на фланги и в зоны инсайдов. А цифры «Краснодара» лишний раз подтверждают его и без того нескрываемые намерения преодолевать чужую защиту ножом сквозь масло.

СО СТАНДАРТАМИ НАУЧИЛИСЬ БОРОТЬСЯ

Чем совершеннее становятся способы охраны своих ворот, тем большую значимость приобретают те наигранные комбинации, в которых заранее просчитан, отработан и более-менее предсказуем любой маневр — стандартные положения. Теоретически сильная команда способна в каждом матче забивать после подач со штрафных и угловых. Практически вполне можно счесть хорошим показателем, если со стандартов забита четверть от общего количества голов, проведенных командой. Больший процент, скорей всего, будет свидетельствовать об определенной немощности в атаке, меньший — о невысокой реализации или о слабой активности и, как следствие, редко выпадающих возможностях выполнить стандарт.

В нашем случае проблема именно в реализации. Пока стандартные положения более-менее исправно приносят успех только «Ахмату» и «Локомотиву». Грозненцы 6 из 13 мячей забили с угловых, еще 3 — со штрафных и 11-метрового, у москвичей доля стандартов в голевой копилке — 43%. Остальные либо еще не отработали пробивные розыгрыши, либо действуют слишком уж предсказуемо и не технично. «Краснодар», который в прошлом сезоне наряду с «Ростовом» лучше всех использовал стандарты (по 10 голов, без учета пенальти), нынче забил таким способом 3 из 13 — меньше четверти. «Спартак» — 3 из 14, «Рубин» — 3 из 15, ЦСКА — 2 из 14, «Зенит» — 1 из 18! Очевидно, что соперники их раскусили, а на то, чтобы сочинить новые комбинации, не нашлось пока ни времени, ни, возможно, идей.

ДАЛЬНИЕ УДАРЫ — НОВОЕ СТАРОЕ ОРУЖИЕ

Зато с первого же тура проявилась тенденция к расширению зоны обстрела ворот. В прошлом сезоне с дальней дистанции было забито чуть более 1% голов, со средней — 5%, от дуги перед штрафной и из дальних ее углов — 14%. Зато сейчас голов издалека — 3,4%, а из следующих обозначенных выше зон, соответственно, 6 и 17%. В этом тренде явно просматриваются тренерские установки: как только мяч оказывается между «слоями» обороны, и игрок на секунду остается с мячом без присмотра, он имеет право сразу же пробить, если у него нет в наличии более верного способа доставить мяч в ворота. Как раз в «междузонье» такие свободные пространства и возможности возникают регулярно. Наконец-то их стали использовать.