Тренды РФПЛ. Как меняются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие
Приводим основные тактические тенденции первой трети чемпионата России.
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ПРИОРИТЕТ ПОЗИЦИОННЫХ АТАК
Еще не так давно в моде были быстрые ответные атаки. Практически все чемпионы страны прошлого десятилетия — «Локомотив», ЦСКА, «Рубин» — добывали победы стремительным контрнаступлением. Сейчас все не так: прогрессивные команды предпочитают подолгу контролировать мяч и вести осаду, а не наскоки. Статистика красноречива: лидеры сезона и прошлогодний чемпион — явные передовики, причем у «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА почти идентичные валовые показатели — более 34 минут за матч. Армейцы впереди по суммарному времени контроля мяча, их главные конкуренты — по средней длительности одного владения.
Обратите внимание: количество владений примерно одинаково у всех, и, например, чаще «Амкара» и «Анжи» встречаются с мячом лишь ЦСКА и «Урал». Но продолжительность одного владения (правый столбик) сильнейшие клубы чемпионата значительно превосходят остальные.
При таком раскладе сам собой разумеется приоритет позиционных атак перед быстрыми: «ударники» используют долгий розыгрыш приблизительно в 4−5 раз чаще, чем контрвыпад. Тому есть, конечно, и еще одна объективная предпосылка — против ведущих команд середняки и аутсайдеры предпочитают играть от обороны, отдавая мяч и территорию, приглашая атаковать. Но так бывало во все времена, и если прежде лидеры делали встречное предложение, заманивая доверчивых простачков в свое логово и пружинисто выстреливая им в лоб ответными атаками, то теперь сами стремятся властвовать игрой и мячом. Это уже устойчивый тренд.
ДЛИННЫЕ ГОЛЕВЫЕ КОМБИНАЦИИ
Как уже отмечено, ведущие клубы чемпионата уверенно склоняются в пользу осады чужих ворот, а не наскока на них. В связи с этим естественным образом увеличилась длительность «предголевых» атак. По старинке, обходясь коротким розыгрышем и малым числом передач перед завершающим ударом, атакуют только середняки да «Локомотив», у которого хватает затейников на подступах штрафной, но недостаточно исполнителей — тем более, комбинационного плана — на острие атаки. Резко испортился в этом плане сейчас «Спартак». Скорее всего,
Несложно заметить, насколько прибавили в этих компонентах «Зенит» и «Краснодар». Да и армейцы, пусть и не так явно, потихонечку усовершенствуют и осовременивают свою игру. Этот тренд логично назвать «войной с автобусами»: длительный розыгрыш помогает раскачивать и опрокидывать их.
И ВНОВЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
Все прочнее закрепляется еще одна наступательная тенденция: вскрывать многослойную оборону при помощи продольного паса. Лет
Много полезной информации для понимания происходящего дает и статистика направлений атак. Из нее видно, что ЦСКА отнюдь не выезжает на Фернандесе, наступая через центр ничуть не реже, тогда как «Зенит» смещает продольную игру на фланги и в зоны инсайдов. А цифры «Краснодара» лишний раз подтверждают его и без того нескрываемые намерения преодолевать чужую защиту ножом сквозь масло.
СО СТАНДАРТАМИ НАУЧИЛИСЬ БОРОТЬСЯ
Чем совершеннее становятся способы охраны своих ворот, тем большую значимость приобретают те наигранные комбинации, в которых заранее просчитан, отработан и
В нашем случае проблема именно в реализации. Пока стандартные положения
ДАЛЬНИЕ УДАРЫ — НОВОЕ СТАРОЕ ОРУЖИЕ
Зато с первого же тура проявилась тенденция к расширению зоны обстрела ворот. В прошлом сезоне с дальней дистанции было забито чуть более 1% голов, со средней — 5%, от дуги перед штрафной и из дальних ее углов — 14%. Зато сейчас голов издалека — 3,4%, а из следующих обозначенных выше зон, соответственно, 6 и 17%. В этом тренде явно просматриваются тренерские установки: как только мяч оказывается между «слоями» обороны, и игрок на секунду остается с мячом без присмотра, он имеет право сразу же пробить, если у него нет в наличии более верного способа доставить мяч в ворота. Как раз в «междузонье» такие свободные пространства и возможности возникают регулярно.
Примечательно, что чаще всех пропускают
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