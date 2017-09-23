Д. Комбаров: Вспомнил, что Карпин оценил мой дебют эпитетом «великолепно»
Дмитрий Комбаров продлил контракт со «Спартаком» на 3 года и рассказал «Чемпионату» о совместном будущем с
красно-белыми.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Контрактная эпопея Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова завершена — в пятницу «Спартак» объявил о подписании контракта с обоими футболистами. Добавит ли это позитива команде — узнаем в ближайших матчах с «Анжи» и «Ливерпулем».
Вчера продление соглашение с российскими игроками комментировал в Тарасовке Массимо Каррера.
А после «Чемпионат» пообщался и с самим Дмитрием Комбаровым — о том, какими он видит ближайшее будущее
— Вы продлили контракт со «Спартаком» до 2020 года. Что для вас это значит?
— Я очень рад, что переподписал контракт с родной командой. Для меня это огромная честь. Нахожусь здесь уже семь лет, и через многое прошёл вместе со «Спартаком». Хочется продолжить добиваться успехов, завоевать трофеи.
В моей копилке — золото чемпионата России и Суперкубок. Хочется отстоять чемпионство и побороться за Кубок. Здорово будет разнообразить коллекцию ещё и кубком страны.
Плюс важно в целом соответствовать требованиям «Спартака» и современного футбола. Особенно на европейской арене, ведь совсем скоро нам предстоит матч с «Ливерпулем».
Будем идти вместе с командой к новым победам и совершенствоваться. Приложим максимум усилий, чтобы оправдать ожидания болельщиков. Мы ими гордимся!
— Вы дебютировали за «Спартак» 21 августа 2010-го года. Как это было?
—
— Какой матч за «Спартак» считаете самым ярким в карьере?
— Есть несколько запоминающихся моментов. Например, когда забил свой первый гол. Тогда играли в «Лужниках» с «Зенитом». На 88-ой минуте судья назначил пенальти: я подошёл к точке, и исполнил. Победа 1:0 в переполненных «Лужниках» — это просто фантастика.
— Какой еврокубковый эпизод запомнился больше всего?
— Гол «Марселю» в Лиге чемпионов. Я прострелил, а соперник забил в свои ворота. Много есть что вспомнить, но главное, конечно, это чемпионский сезон. Не конкретная игра, а целый сезон в жизни многих людей. В том числе и в моей.
16 лет не выигрывали, и вот, наконец, именно наша команда завоевала для болельщиков, родителей, друзей долгожданный трофей, титул чемпиона России. Это самое главное событие в моей спартаковской карьере.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter