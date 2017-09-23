Д. Комбаров: Вспомнил, что Карпин оценил мой дебют эпитетом «великолепно»

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Контрактная эпопея Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова завершена — в пятницу «Спартак» объявил о подписании контракта с обоими футболистами. Добавит ли это позитива команде — узнаем в ближайших матчах с «Анжи» и «Ливерпулем».

Вчера продление соглашение с российскими игроками комментировал в Тарасовке Массимо Каррера.

А после «Чемпионат» пообщался и с самим Дмитрием Комбаровым — о том, какими он видит ближайшее будущее красно-белых.

— Вы продлили контракт со «Спартаком» до 2020 года. Что для вас это значит?

— Я очень рад, что переподписал контракт с родной командой. Для меня это огромная честь. Нахожусь здесь уже семь лет, и через многое прошёл вместе со «Спартаком». Хочется продолжить добиваться успехов, завоевать трофеи.

В моей копилке — золото чемпионата России и Суперкубок. Хочется отстоять чемпионство и побороться за Кубок. Здорово будет разнообразить коллекцию ещё и кубком страны.

Плюс важно в целом соответствовать требованиям «Спартака» и современного футбола. Особенно на европейской арене, ведь совсем скоро нам предстоит матч с «Ливерпулем».

Будем идти вместе с командой к новым победам и совершенствоваться. Приложим максимум усилий, чтобы оправдать ожидания болельщиков. Мы ими гордимся!

— Вы дебютировали за «Спартак» 21 августа 2010-го года. Как это было?

— По-моему, играли с «Томью» на «Локомотиве». Помню, что победили 4:2. Карпин после матча оценил мой дебют эпитетом: «Великолепно». Недавно листал «Инстаграм» и случайно наткнулся на тот комментарий.

— Какой матч за «Спартак» считаете самым ярким в карьере?

— Есть несколько запоминающихся моментов. Например, когда забил свой первый гол. Тогда играли в «Лужниках» с «Зенитом». На 88-ой минуте судья назначил пенальти: я подошёл к точке, и исполнил. Победа 1:0 в переполненных «Лужниках» — это просто фантастика.

— Какой еврокубковый эпизод запомнился больше всего?

— Гол «Марселю» в Лиге чемпионов. Я прострелил, а соперник забил в свои ворота. Много есть что вспомнить, но главное, конечно, это чемпионский сезон. Не конкретная игра, а целый сезон в жизни многих людей. В том числе и в моей.

16 лет не выигрывали, и вот, наконец, именно наша команда завоевала для болельщиков, родителей, друзей долгожданный трофей, титул чемпиона России. Это самое главное событие в моей спартаковской карьере.