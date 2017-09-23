«Спартак» сыграет с «Анжи» в матче чемпионата России по футболу

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Вернувшееся в премьер-лигу спустя год «Динамо» попало в затяжной игровой кризис, опустившись на 12-е место в таблице и не выигрывая на протяжении четырех матчей. Бело-голубые не могут забить уже в трех матчах чемпионата, клуб не сумел поразить даже ворота клуба второго дивизиона «Спартак» из Нальчика (0:0), уступив в серии пенальти во встрече Кубка страны.

Неделю назад динамовцы потеряли из-за травмы до конца года своего лучшего бомбардира Кирилла Панченко, который не сможет сыграть против бывшего клуба ЦСКА. В случае очередной неудачи команда Юрия Калитвинцева может опуститься в зону вылета — успешного возвращения в элиту у «Динамо» пока не получается.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 11, 23.09.2017, 16:30 -:- Динамо М ЦСКА

Армейцы по итогам тура могут подняться на второе место — победа в дерби позволит команде Виктора Гончаренко опередить «Краснодар» и «Локомотив», которые свои матчи проведут в воскресенье. ЦСКА в среду также провел неудачный кубковый матч, проиграв в дополнительное время курскому «Авангарду» (0:1). При этом большинство лидеров ЦСКА в Курск не ездили, получив отдых.

Матч против «Динамо» пропустит дисквалифицированный Александр Головин. Встреча начнется в 16:30 мск на «Арене-Химки», главным арбитром назначен Алексей Николаев из Москвы. В сезоне-2015/16 «Динамо» дважды проиграло ЦСКА — 0:2, 0:1.

Каррера нашел причину ошибок и взял вину на себя

«Спартак», в отличие от земляков, борьбу за Кубок России продолжил, уверенно обыграв в Краснодаре местную «Кубань» — 2:0. Однако после упущенных в концовках матчей побед с «Марибором» (1:1) и «Тосно» (2:2) спартаковцы нуждались в успехе, чтобы вернуть себе уверенность и доказать, что никакого конфликта между командой и главным тренером Массимо Каррерой нет. В Краснодаре дважды забил Квинси Промес, который на бровке получал поздравления от тренера, и матч с «Кубанью» вернул болельщикам «Спартака» надежду на возвращение прошлогодней чемпионской игры.

Накануне игры с «Анжи» Каррера подчеркнул, что в последних неудачах команды виноват только он. «Я всегда защищал игроков и буду их защищать», — отметил тренер «Спартака». По словам Карреры, он понял, почему его команда стала часто пропускать в последние минуты игры, и постарался объяснить это игрокам.

Итальянец подтвердил, что иногда бывает нелегко находить мотивацию на все матчи. Это может стать проблемой и во встрече с «Анжи», учитывая, что уже во вторник «Спартаку» предстоит домашняя игра Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем».

В чемпионате «Спартак» опустился уже на восьмое место, имея отрицательную разность забитых и пропущенных мячей, причем больше чемпиона пропустил лишь его ближайший соперник — «Анжи». Отставка Александра Григоряна махачкалинцам не помогла: под руководством Вадима Скрипченко «Анжи» потерпел два разгромных поражения — от «Рубина» (0:6) и «Краснодара» (1:5), опустившись на последнее место. На кубковую игру во Владивосток с «Лучом-Энергией» Скрипченко взял резервистов и снова проиграл — 0:2.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 11, 23.09.2017, 19:00 -:- Спартак М Анжи

Матч «Спартак» — «Анжи» пройдет на «Открытие-Арене», начало — 19:00 мск. Главным арбитром назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова. Из-за травм не сыграют капитан «Спартака» Денис Глушаков, который продлил контракт с клубом, Квинси Промес, Зе Луиш и Педро Роша.

11-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют «Урал» — «Тосно», «Ростов» — «Локомотив», «Уфа» — «Арсенал» и «Краснодар» — «Зенит». В понедельник встречаются «Амкар» и «СКА-Хабаровск», «Ахмат» и «Рубин». После 10 туров лидирует «Зенит» — 24 очка. 21 очко набрал «Краснодар», 20 — «Локомотив».