Прервет ли «Зенит» беспроигрышную серию «Краснодара»?

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0 голов на своем поле забили в сезоне-2017/18 футболисты «Амкара» (+0=1−3, мячи 0−3). Зато в выездных встречах пермяки огорчили соперников семь раз (три — в чемпионате, четыре — в Кубке). Любопытно, что футболисты «СКА-Хабаровск» в пяти выездных играх отличились лишь однажды (+0=2−3, мячи 1−5).

2 из 14 последних матчей между «Динамо» и ЦСКА завершились в пользу армейцев, причем оба они пришлись на сезон-2015/16 (2:0 и 1:0). В 12 встречах с 2010 по 2015 год бело-голубые не уступили ни разу (+5=7−0, мячи 19−6).

2 гола забил «Зенит» в ворота «Краснодара» в двух последних сезонах (+1=1−2, мячи 2−4). Оба мяча записал на свой счет Артем Дзюба. И если в мае 2017 года стараний Дзюбы питерцам для победы хватило, то в ноябре 2016-го на его точный удар ответили Марат Измайлов и Торнике Окриашвили.

3 поражения подряд потерпела «Уфа» (мячи 0−5). Безвыигрышная серия команды Сергея Семака достигла уже шести встреч (+0=2−4, мячи 2−10). В пяти турах не может добиться успеха «СКА-Хабаровск» (+0=5−0, мячи 4−4), в четырех — «Ростов» (+0=3−1, мячи 2−4), «Тосно» (+0=3−1, мячи 4−5) и «Динамо» (+0=2−2, мячи 1−4).

4 победы в четырех последних матчах с «Рубином» одержал «Ахмат» (мячи 7−2). По итогам прошлого сезона сравнялся общий счет противостояния казанцев и грозненцев в премьер-лиге (+6=8−6, мячи 24−19 в пользу «Рубина»).

5 матчей в Екатеринбурге провел в нынешнем сезоне «Урал», и все они завершились вничью (мячи 4−4). Помимо «шмелей» побед на своем поле не имеют «Тосно» (+0=3−3, мячи 5−8) и «Амкар» (+0=1−3, мячи 0−3), а домашних поражений — «Зенит» (+4=1−0, мячи 14−2) и «Краснодар» (+2=2−0, мячи 6−2).

6 матчей не проигрывает «СКА-Хабаровск», опустившийся по итогам 10 туров в зону вылета (+1=5−0, мячи 6−4). Дальневосточникам принадлежит самая продолжительная ничейная серия сезона, составляющая пять туров.

10 футболистов «Краснодара» отмечались голами в текущем чемпионате. В 10-м туре первые мячи забили Вандерсон Масиэл и Торнике Окриашвили. По девять голеадоров имеют в своем составе ЦСКА, «Рубин» и «Ахмат».

11 очков в последних пяти турах набрали «Зенит» (+3=2−0, мячи 8−0) и «Краснодар» (+3=2−0, мячи 9−2), находящиеся сейчас в лучшей турнирной форме. ЦСКА на этом отрезке набрал 10 баллов (+3=1−1, мячи 5−2), «Арсенал» — восемь (+2=2−1, мячи 7−6).

13 очков набрал «Ростов» в семи последних поединках с «Локомотивом» (+4=1−2, мячи 7−5). В российской истории ростовчане обыграли железнодорожников всего пять раз при 26 поражениях (+5=15−26, мячи 32−75).

16 матчей без поражений знает на своем поле «Краснодар» (+8=8−0, мячи 24−11). Последняя неудача «быков» датирована августом 2016 года. Тогда команда, руководимая Олегом Кононовым, на стадионе «Кубань» уступила «Локомотиву» (1:2).

19 побед над ЦСКА в встречах в рамках чемпионата России одержало «Динамо» (+19=14−17, мячи 67−68). Столько же выигрышей у красно-синих имеется в активе у «Спартака», больше — только у «Локомотива» (23).

23 гола пропустила в десятом туре оборона «Анжи», являющаяся на данный момент худшей защитной линией в премьер-лиге. В субботу противостоять махачкалинцам будет «Спартак», по пропущенным мячам делящий второе место с конца с «Ахматом» (по 15).

30 игр в премьер-лиге провел Андрей Лунев и пропустил в них всего 15 голов. Отстояв на «ноль», в Краснодаре 26-летний голкипер может отпраздновать 20-й «сухарь» в высшем дивизионе.

44,4 процента голов «Динамо» (4 из 9) в текущем чемпионате забил Кирилл Панченко, получивший в прошлом туре тяжелую травму. Только пермяк Михаил Гащенков внес больший вклад в результативный счет своего клуба (66,7%, 2 из 3). На счету Квинси Промеса 42,9% мячей «Спартака» (6 из 14).

55 забитых мячей в чемпионатах России значатся на счету двух главных отечественных бомбардиров нынешнего сезона — Федора Смолова и Александра Кокорина. В нынешнем розыгрыше премьер-лиги Кокорин отличился семь раз в 10 матчах, а Смолов — четыре в четырех.

275 минут «Анжи» не может забить «Спартаку» (+0=0−3, мячи 0−7). Последний махачкалинский гол в ворота красно-белых записал на свой счет Александр Жиров, принесший команде Юрия Семина победу на «Открытие Арене» в августе 2015 года.

291-й матч в высшем дивизионе сыграет Владимир Габулов. Он выйдет на четвертое место среди вратарей по числу проведенных встреч, обойдя Сергея Овчинникова. На счету рекордсмена Игоря Акинфеева перед туром значится 377 игр.