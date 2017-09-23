Смолов vs Кокорин: кто выиграет баттл?

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ПЕРВЫЙ РАУНД: КТО ЧАЩЕ ЗАБИВАЕТ?

Не смотрите на список бомбардиров — понятно, что там на вершине нападающий «Зенита». Гораздо интереснее проанализировать скорострельность двух главных форвардов России прямо сейчас. Кокорин сыграл в десяти матчах чемпионата, в которых отличился семь раз. Смолов — четыре в четырех. Тут даже калькулятор не нужен — Федор тратит меньше времени на один гол. Краснодарец провел в премьер-лиге 308 минут, зенитовец — 938. В переводе на результативность это означает, что Смолову нужно 77 минут на гол, Кокорину — 134. Разница — почти в два раза!

Исход раунда: Смолов .

ВТОРОЙ РАУНД: КТО БОЛЬШЕ БЬЕТ?

Смолов в прошлом чемпионате стал единственным, кто превысил отметку в сотню ударов за 30 туров. Он бил по воротам 103 раза, а занявший вторую строчку спартаковец Промес — 77. Кокорин даже не попал в двадцатку — 28-е место с 34 попытками поразить цель.

Сейчас картина немного поменялась. После трети розыгрыша лидирует Промес — 45, а Кокорин — лишь восьмой (24). Зато у игрока сборной России великолепная точность попаданий в створ — 67 процентов. У Смолова этот показатель пока низок — 38,1 процента (8 из 21).

Исход раунда: Кокорин.

ТРЕТИЙ РАУНД: КТО БОЛЬШЕ РАБОТАЕТ НА КОМАНДУ?

Современного нападающего отличают не только голы, но и другие результативные действия. «Краснодар», как известно, предпочитает игру в пас, но Смолов в ней — замыкающий. Поэтому в прошлом чемпионате он не отдал ни одной голевой передачи. Зато в минувшем туре ассистировал Окриашвили — впервые в премьер-лиге с апреля 2016-го. Кокорин за этот же отрезок времени сделал шесть таких пасов — по три в минувшем и этом сезоне.

Но лучше о командной игре форвардов расскажет статистика так называемых ключевых передач — то есть тех, после которых следует удар. Удивительно, но по этому показателю лидирует Смолов. И в прошлом сезоне он превзошел Кокорина (3,4 в среднем за 90 минут — на 0,9 больше), и сейчас впереди — 3,8 против 2,5. Правда, по количеству пасов в штрафную Кокорин превосходит оппонента — 3,3 против 2,9.

Исход раунда: ничья.

ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД: КТО ЛУЧШЕ БОРЕТСЯ?

По общему числу дуэлей в чемпионате сейчас лидирует другой нападающий — Игбун из «Уфы». Он вступал в единоборства аж 313 раз! У Кокорина этот показатель равен 191, что тоже неплохо — 17-е место в премьер-лиге. В среднем за 90 минут нападающий «Зенита» участвует в 18 стыках.

Общее число единоборств Смолова заметно ниже, но это объяснимо — Федор недавно восстановился от травмы. Зато по среднему числу дуэлей (22) краснодарец обходит Александра. Но зенитовец более успешен — выигрывает 40 процентов единоборств, а Смолов — только 34. Добавим, что краснодарец в этом сезоне еще не совершил ни одного отбора. Статистика Кокорина лучше — 0,8 отбора за матч.

Исход раунда: ничья.

ПЯТЫЙ РАУНД: КТО ТОЧНЕЕ ПАСУЕТ?

Мы уже выяснили, что Кокорин чаще раздает голевые передачи, а Смолов больше делает передач под удар. Но как у форвардов с обычными пасами?

Оба всегда вовлечены в игру своей команды — в среднем по 30 передач за 90 минут. Но точность пасов Кокорина (79%) выше на пять процентов. Это касается пасов любого типа — за матч зенитовец исполняет больше как длинных, так и коротких.

Следовательно, Кокорин победил Смолова в овертайме.