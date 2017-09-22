«Спартак»: как наскрести состав на «Анжи»? А на «Ливерпуль»?
В пятницу прошла открытая тренировка
красно-белых, после которой главному тренеру Массимо Каррере пришлось оправдываться по поводу многочисленных травм.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Спартак» утопает в травмах. Перед самым началом тренировки пришли новые дурные вести: ни Промес, ни Педро Роша, получившие повреждения в кубковом матче с «Кубанью», против «Анжи» в субботу на поле точно не выйдут. Равно как и травмированные раньше Глушаков, Зе Луиш (им еще неделя восстановления), Давыдов, Тигиев, Тимофеев, Зобнин… Никого из них в пятницу на занятии не было.
Это настоящая напасть, граничащая с катастрофой. Особенно учитывая сложный график, где турнир у команды теперь не один, а сразу три.
Каррера прекрасно без лишних подсказок понимает, что и в прессе, и среди болельщиков поднялся ажиотаж. Все недоумевают. Поэтому Массимо подготовился к
Прав Каррера или просто встает на защиту соотечественника, попробуй сейчас разберись. Одно можно сказать точно: сейчас «Спартаку» в первую очередь не до поиска виноватых, а нужно решать две очень серьезные проблемы.
Первая — это лимитный вопрос. Перед «Анжи» у
Вторая трудность — серьезное ослабление атакующей линии. Каррере даже пришлось привлечь к занятиям Нимели и Сакалу из «Спартака-2». Правда, в стартовом составе никто из них не выйдет, об этом итальянец уже сказал. И вариантов изначального построения у
Жаль, что неожиданно выбыл из строя Педро Роша, — за ним было бы очень интересно понаблюдать на позиции Промеса. Теперь же, видимо, очередной шанс получит Мельгарехо. Если «Спартак» выстроится по схеме 3−5−2, как в последних турах чемпионата, то парагваец может выйти в паре с Луизом Адриану впереди. И интересно, кто в этом случае займет третью позицию в средней линии, — отлично отыгравший в Краснодаре Джано или Самедов, имеющий соответствующий опыт по матчу с Марибором.
Но, учитывая не самый высокий класс соперника, Каррера вполне может обойтись без трех центральных защитников. И тогда вырисовывается такой вариант.
Впрочем, если «Спартак» не хочет новых неприятностей и бурных раскачиваний
Михаил ГОНЧАРОВ из Тарасовки.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter