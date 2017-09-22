«Спартак»: как наскрести состав на «Анжи»? А на «Ливерпуль»?

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«Спартак» утопает в травмах. Перед самым началом тренировки пришли новые дурные вести: ни Промес, ни Педро Роша, получившие повреждения в кубковом матче с «Кубанью», против «Анжи» в субботу на поле точно не выйдут. Равно как и травмированные раньше Глушаков, Зе Луиш (им еще неделя восстановления), Давыдов, Тигиев, Тимофеев, Зобнин… Никого из них в пятницу на занятии не было.

Это настоящая напасть, граничащая с катастрофой. Особенно учитывая сложный график, где турнир у команды теперь не один, а сразу три.

Каррера прекрасно без лишних подсказок понимает, что и в прессе, и среди болельщиков поднялся ажиотаж. Все недоумевают. Поэтому Массимо подготовился к пресс-конференции и принес на нее с собой два листка A4 со списками травмированных как за прошлый сезон, так и нынешний. Итальянец ждал соответствующего вопроса, и как только его получил от корреспондента «СЭ», сразу же принялся зачитывать информацию с бумажек. Признаться, такого не доводилось видеть никогда. А посыл был оправдательным: «Не нагнетайте. Д'Урбано не виноват. Наши методы физической подготовки не изменились. Повреждения случались и год назад, просто вы не обращали на них внимания».

Прав Каррера или просто встает на защиту соотечественника, попробуй сейчас разберись. Одно можно сказать точно: сейчас «Спартаку» в первую очередь не до поиска виноватых, а нужно решать две очень серьезные проблемы.

Первая — это лимитный вопрос. Перед «Анжи» у красно-белых в обойме лишь пять российских игроков на четыре полевые позиции (Кутепов, Джикия, Ещенко, Комбаров, Самедов), и, похоже, передышка сейчас перед Лигой чемпионов никому из них не светит. Не до жиру. На подходе есть Щербаков, Самсонов и Бакаев, но они все же ближе к дублерам, чем к основе.

Вторая трудность — серьезное ослабление атакующей линии. Каррере даже пришлось привлечь к занятиям Нимели и Сакалу из «Спартака-2». Правда, в стартовом составе никто из них не выйдет, об этом итальянец уже сказал. И вариантов изначального построения у красно-белых не так-то много.

Жаль, что неожиданно выбыл из строя Педро Роша, — за ним было бы очень интересно понаблюдать на позиции Промеса. Теперь же, видимо, очередной шанс получит Мельгарехо. Если «Спартак» выстроится по схеме 3−5−2, как в последних турах чемпионата, то парагваец может выйти в паре с Луизом Адриану впереди. И интересно, кто в этом случае займет третью позицию в средней линии, — отлично отыгравший в Краснодаре Джано или Самедов, имеющий соответствующий опыт по матчу с Марибором.

Состав «Спартака». Вариант 3−5−2. Спорт-Экспресс

Но, учитывая не самый высокий класс соперника, Каррера вполне может обойтись без трех центральных защитников. И тогда вырисовывается такой вариант.

Состав «Спартака». Вариант 4−2−3−1. Спорт-Экспресс

Впрочем, если «Спартак» не хочет новых неприятностей и бурных раскачиваний красно-белой лодки, обыгрывать «Анжи» он должен в любом составе. А вот дальше, когда придет время битвы с «Ливерпулем», будет уже куда интереснее. Тогда Каррере действительно придется ломать голову, как сделать состав конкурентноспособным в отсутствии многочисленных лидеров. ​

Михаил ГОНЧАРОВ из Тарасовки.