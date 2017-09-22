Ещенко: Петкович полностью адаптировался в «Спартаке»

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«Конкуренция всегда должна быть. Петкович уже адаптирован в команде, он понимает по-русски, совершенно нормально разговаривает. Для любого футболиста лучше играть, чем тренироваться, так что лично у меня нет никаких проблем с большим количеством игр», — сказал Ещенко.

«Я сам знаю, где я ошибаюсь, иногда читаю прессу, но главное, что я сам понимаю над чем мне надо работать, а тренерский штаб подсказывает и помогает исправить ошибки. Нужно работать над техникой, но это не касается только меня, нужно быть поближе к воротам. Я всегда был атакующим защитником. Конечно, когда есть помощник на фланге — мне играть легче, чем одному бороздить бровку», — отметил он.

«Если бы я делал все пасы точно, то играл бы где-нибудь в Европе. У защитника простая миссия — забрать мяч, отдать. Я рассуждал, смотрел что пишут, ну пускай пишут, я знаю, где виноват. Физическое состояние хорошее, мне сказали, что я вошел в четверку лучших игроков по пробегу за два дня Лиги чемпионов. матчи “Ливерпуля” пока посмотреть не удавалось, но знаю, что они не совсем удачно стартовали в чемпионате», — добавил он.

В субботу в матче 11-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет с махачкалинским «Анжи», а 26 сентября во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с английским «Ливерпулем».