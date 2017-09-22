Ещенко: Петкович полностью адаптировался в «Спартаке»
ТАРАСОВКА /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Сербский защитник футбольного клуба «Спартак» Марко Петкович полностью адаптировался в команде. Об этом журналистам рассказал защитник
красно-белых Андрей Ещенко.
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Видимо, что-то случилось...
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«Конкуренция всегда должна быть. Петкович уже адаптирован в команде, он понимает
«Я сам знаю, где я ошибаюсь, иногда читаю прессу, но главное, что я сам понимаю над чем мне надо работать, а тренерский штаб подсказывает и помогает исправить ошибки. Нужно работать над техникой, но это не касается только меня, нужно быть поближе к воротам. Я всегда был атакующим защитником. Конечно, когда есть помощник на фланге — мне играть легче, чем одному бороздить бровку», — отметил он.
«Если бы я делал все пасы точно, то играл бы
В субботу в матче 11-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет с махачкалинским «Анжи», а 26 сентября во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с английским «Ливерпулем».
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