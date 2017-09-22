Промес и Педро Роша не помогут «Спартаку» в матче с «Анжи»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча 11-го тура российской
Премьер-Лиги с «Анжи» рассказал о травмированных игроках.
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Видимо, что-то случилось...
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По словам итальянского специалиста, в предстоящем 23 сентября на стадионе «Открытие Арена» матче не сыграют полузащитники Квинси Промес и Педро Роша, в лазарете остаются капитан
«С “Анжи” никто не сыграет: ни Глушаков, ни Промес, ни Роша. У Педро ушиб икроножной мышцы. У Квинси мышечная травма, мы будем стараться вылечить его к “Ливерпулю”. Ещё минимум неделю будут восстанавливаться Глушаков и Зе Луиш», — заявил Каррера, который также высказался по поводу большего количества травм у «Спартака».
«Такие ситуации существуют в футболе. Для этого у нас даже есть таблица. В прошлом сезоне, до 10 тура, у нас было 10 различных травм, игроки не играли 168 дней. В этом году было 12,
Естественно, на тренировке можно избежать травм, но в игре это было невозможно. Тем более, в нашей физподготовке ничего не изменилось, мы делаем то же самое, что и в прошлом сезоне. Может, вы раньше просто не обращали внимание на это, это было не столь интересно, — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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