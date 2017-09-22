Промес и Педро Роша не помогут «Спартаку» в матче с «Анжи»

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По словам итальянского специалиста, в предстоящем 23 сентября на стадионе «Открытие Арена» матче не сыграют полузащитники Квинси Промес и Педро Роша, в лазарете остаются капитан красно-белых Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш.

«С “Анжи” никто не сыграет: ни Глушаков, ни Промес, ни Роша. У Педро ушиб икроножной мышцы. У Квинси мышечная травма, мы будем стараться вылечить его к “Ливерпулю”. Ещё минимум неделю будут восстанавливаться Глушаков и Зе Луиш», — заявил Каррера, который также высказался по поводу большего количества травм у «Спартака».

«Такие ситуации существуют в футболе. Для этого у нас даже есть таблица. В прошлом сезоне, до 10 тура, у нас было 10 различных травм, игроки не играли 168 дней. В этом году было 12, из-за чего не играли 142. Я хочу доказать, что этот сезон вряд ли отличается от предыдущего. Травмы случаются. Так бывает. Мы стараемся делать всё, чтобы предотвращать повреждения, знаем, кто из игроков сильнее рискует получить повреждения.

Естественно, на тренировке можно избежать травм, но в игре это было невозможно. Тем более, в нашей физподготовке ничего не изменилось, мы делаем то же самое, что и в прошлом сезоне. Может, вы раньше просто не обращали внимание на это, это было не столь интересно, — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.