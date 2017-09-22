«Динамо» обыграло ЦСКА и вышло в лидеры таблицы молодёжного первенства

В составе победителей дубль на свой счёт записал полузащитник Вячеслав Грулев, а за ЦСКА гол забил хавбек Виталий Жиронкин.

«Динамо» продлило до шести матчей свою серию без поражений в молодёжном первенстве. Команда теперь имеет в активе 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА (20) находится на третьей строчке.