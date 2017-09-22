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22 сентября 2017, 18:17 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Динамо» обыграло ЦСКА и вышло в лидеры таблицы молодёжного первенства

В матче 11-го тура молодёжного первенства России московское «Динамо» принимало на своём поле столичный ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Новогорск-Динамо» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей дубль на свой счёт записал полузащитник Вячеслав Грулев, а за ЦСКА гол забил хавбек Виталий Жиронкин.

«Динамо» продлило до шести матчей свою серию без поражений в молодёжном первенстве. Команда теперь имеет в активе 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА (20) находится на третьей строчке.
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