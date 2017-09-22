Матч «Ахмат» — «Рубин» пройдёт в Грозном на стадионе имени С. Билимханова
Встреча 10-го тура Российской футбольной
Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Рубином» состоится 25 сентября на стадионе имени С. Билимханова в Грозном.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Решение о переносе матча на резервный стадион принято в связи с техническими работами по восстановлению газона на стадионе «Ахмат-Арена», — говорится на официальном сайте грозненского клуба.
Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. После 10 туров «Ахмат» занимает в таблице
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter