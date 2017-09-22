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22 сентября 2017, 16:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Матч «Ахмат» — «Рубин» пройдёт в Грозном на стадионе имени С. Билимханова

Встреча 10-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Рубином» состоится 25 сентября на стадионе имени С. Билимханова в Грозном.

Встреча 10-го тура Российской футбольной <nobr>Премьер-Лиги</nobr> между <span class=error>Ахматом</span> и Рубином состоится 25 сентября на стадионе имени С. Билимханова в Грозном. Увеличить
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«Решение о переносе матча на резервный стадион принято в связи с техническими работами по восстановлению газона на стадионе «Ахмат-Арена», — говорится на официальном сайте грозненского клуба.

Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. После 10 туров «Ахмат» занимает в таблице Премьер-Лиги седьмое место, «Рубин» располагается на шестой позиции.

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