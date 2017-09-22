К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Решение о переносе матча на резервный стадион принято в связи с техническими работами по восстановлению газона на стадионе «Ахмат-Арена», — говорится на официальном сайте грозненского клуба.