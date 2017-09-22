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22 сентября 2017, 17:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера доволен тем, что Глушаков и Комбаров продлили контракты со «Спартаком»

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера доволен тем, что футболисты красно-белых Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров продлили контракты с клубом. Об этом Каррера сообщил ТАСС.

<em>МОСКВА 22 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. </em>Главный тренер Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> доволен тем что футболисты <nobr>красно-белых</nobr> Денис <span class=error>Глушаков</span> и Дмитрий <span class=error>Комбаров</span> продлили контракты с клубом. Об этом <span class=error>Каррера</span> сообщил ТАСС. Увеличить
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В пятницу было объявлено, что Глушаков и Комбаров заключили новые соглашения с клубом, рассчитанные до 31 мая 2020 года.

«Я доволен тем, что Глушаков и Комбаров подписали новые контракты. Денис — капитан команды, Дмитрий — один из ее лидеров, оба являются важными игроками для “Спартака”, вносят огромный вклад. Повторюсь, я очень рад, что они подписали новые контракты», — сказал Каррера.

Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года, в 10 турах нынешнего чемпионата России 30-летний защитник сыграл за красно-белых девять раз, он также принял участие в игре за Суперкубок страны. В составе «Спартака» Комбаров стал чемпионом России прошлого сезона. Также защитник регулярно вызывается в сборную России.

Глушаков перешел в «Спартак» летом 2013 года из московского «Локомотива». В 2017 году в составе «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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