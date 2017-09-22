Футболисты Смолов, Промес и Гильерме претендуют на премию «Джентльмен года"-2017

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также на премию номинированы Артем Ребров, Зе Луиш (оба — «Спартак»), Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Алан Дзагоев (все — ЦСКА), Александр Кокорин, Юрий Жирков, Доменико Кришито (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Олег Иванов («Ахмат», Грозный), Магомед Оздоев («Рубин», Казань), Александр Беленов («Уфа»), Кирилл Панченко («Динамо», Москва), Владимир Габулов («Арсенал», Тула), Юрий Газинский («Краснодар»), Павел Яковлев («Анжи», Махачкала), Владимир Ильин («Урал», Екатеринбург), Антон Зоболотный («Тосно») и Ведран Чорлука («Локомотив»).

Обладатель титула определится в два этапа. Сначала болельщики голосуют на сайте издания, затем из пятерки игроков, набравших наибольшее количество голосов, экспертное жюри выберет победителя. Вручение премии пройдет в начале декабря, победитель по традиции получит смокинг.

Обладателем награды 2016 года стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.