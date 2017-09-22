Защитник «Анжи» Мусалов, получивший разрыв крестообразной связки, прооперирован
Защитнику «Анжи» Магомеду Мусалову, получившему серьёзную травму, вчера была сделана операция.
Травму он получил в ходе одной из тренировок команды. На следующий день футболист вылетел в Москву, где прошёл углублённое обследование. По его итогам был подтверждён первоначальный диагноз — разрыв передней крестообразной связки.
«Мусалову было сделана
До операционного вмешательства Магомед находился в Германии десять дней, в течение которых врачи снимали у футболиста воспалительный процесс.
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