Защитник «Анжи» Мусалов, получивший разрыв крестообразной связки, прооперирован

Травму он получил в ходе одной из тренировок команды. На следующий день футболист вылетел в Москву, где прошёл углублённое обследование. По его итогам был подтверждён первоначальный диагноз — разрыв передней крестообразной связки.



«Мусалову было сделана магнитно-резонансная томография. К нашему сожалению, диагноз оказался неутешительным — у футболиста был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. А вчера в одной из немецких клиник была проведена операция. Все прошло хорошо», — цитирует главного врача «Анжи» Хаджимурада Хизроева пресс-служба клуба.



До операционного вмешательства Магомед находился в Германии десять дней, в течение которых врачи снимали у футболиста воспалительный процесс.