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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31093258/
22 сентября 2017, 14:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Защитник «Анжи» Мусалов, получивший разрыв крестообразной связки, прооперирован

Защитнику «Анжи» Магомеду Мусалову, получившему серьёзную травму, вчера была сделана операция.

Травму он получил в ходе одной из тренировок команды. На следующий день футболист вылетел в Москву, где прошёл углублённое обследование. По его итогам был подтверждён первоначальный диагноз — разрыв передней крестообразной связки.

«Мусалову было сделана магнитно-резонансная томография. К нашему сожалению, диагноз оказался неутешительным — у футболиста был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. А вчера в одной из немецких клиник была проведена операция. Все прошло хорошо», — цитирует главного врача «Анжи» Хаджимурада Хизроева пресс-служба клуба.

До операционного вмешательства Магомед находился в Германии десять дней, в течение которых врачи снимали у футболиста воспалительный процесс.

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