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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31093028/
22 сентября 2017, 14:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» обыграл «Анжи» в молодёжном первенстве

Сегодня в 11-м туре молодёжного первенства России московский «Спартак» дома принимал «Анжи».

Хозяева поля одержали победу, забив единственный мяч. В составе красно-белых отличился защитник Даниил Петрунин.

Победа позволила «Спартаку» выйти на восьмое место в турнирной таблице, опередив «СКА-Хабаровск», у которого есть две игры в запасе. «Анжи» по-прежнему занимает 13-е место в таблице.

В следующем туре москвичи в гостях будут играть с «Уралом», а махачкалинцы на своём поле примут петербургский «Зенит».

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