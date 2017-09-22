Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31093025/
22 сентября 2017, 14:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Глушаков продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года

«Спартак» и полузащитник Денис Глушаков заключили новое трудовое соглашение.

Спартак и полузащитник Денис <span class=error>Глушаков</span> заключили новое трудовое соглашение. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт футболиста с нашим московской командой продлен до 31 мая 2020 года.

30-летний Глушаков выступает за красно-белых с июля 2013 года.

За это время он провел за «Спартак» 126 матчей и послал в ворота соперников 16 мячей.

За сборную России Денис сыграл 54 встречи и забил 5 голов.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я