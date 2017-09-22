Глушаков продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года

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Контракт футболиста с нашим московской командой продлен до 31 мая 2020 года.

30-летний Глушаков выступает за красно-белых с июля 2013 года.

За это время он провел за «Спартак» 126 матчей и послал в ворота соперников 16 мячей.

За сборную России Денис сыграл 54 встречи и забил 5 голов.