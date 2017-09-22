Новичок «Спартака» рассказал о сложностях после переезда в Россию

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Основной проблемой для бразильца, который перебрался в Россию перед самым окончанием трансферной кампании, стал русский язык. Также непривычным стал для него российский климат.

«Климат и культура сильно различаются. Понятное дело, что пока больше всего общаюсь с Фернандо и Луисом Адриано. Но потихоньку отношения с другими партнерами также налаживаются. Знакомлюсь, привыкаю. Самое сложное — это понимать язык, конечно же. Не хватает средств общения. Иногда хочется кому-то что-то объяснить, но не получается. Поэтому хожу везде вместе с бразильцами. А в крайних случаях мне помогает Google. Наговариваю что-то, а машина переводит», — рассказал Роша официальному сайту «Спартака».

По словам футболиста, он был удивлен тем, как выглядит Москва. Несмотря на то, что он имел представление о том, куда едет, столица России произвела на него большое впечатление.

«Первое, что впечатлило, — это Москва. Когда прилетел, из аэропорта меня сразу же повезли на стадион. Мы ехали через центр города, и я увидел, как красива столица. Был поражен. В Бразилии говорят: “В Европе все не так, как у нас”. И это действительно так. Здесь улицы чище, инфраструктура лучше. Все организовано. Все здания подсвечены. Это первое, на что обратил внимание. И вообще пока всем доволен. В клубе меня тепло приняли. Был очень рад», — сказал бразилец.

Кроме языка и бытовых условий, Роше пришлось привыкать и к другому стилю игры и тренировок. Бразилец рассказал, что в «Гремио» тренировки проходят не так интенсивно.

«Безусловно, ритм и стиль разные. Здесь выше скорости, матчи и тренировки проходят более интенсивно, чем в Бразилии. Адаптируюсь. А вот что касается плотного графика, то он мне привычен. На родине играть раз в три дня — в порядке вещей. В Бразилии с начала сезона и до момента перехода в “Спартак” провел уже сорок матчей. Если не ошибаюсь, то в России такое количество встреч клуб проводит за весь сезон. Так что это для меня не страшно», — заключил Роша.

«Спартак» объявил о подписании контракта с Рошой 31 августа. Он стал лишь третьим новичком клуба за лето (до того москвичи подписали контракты с Марио Пашаличем и Марко Петковичем). Педро Роша начал профессиональную карьеру в клубе «Диадема», который отдавал его в аренду «Жувентусу». За «Гремио» игрок выступал с 2015 года. В 15 играх текущего чемпионата Бразилии нападающий забил три мяча и сделал две голевые передачи.