Капитан ФК «Спартак» Денис Глушаков подписал новый трехлетний контракт
Полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков подписал новый трехлетний контракт с московским «Спартаком», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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Глушаков перешел в «Спартак» из московского «Локомотива» в 2013 году, в 2014 году «красно-белые» объявили, что футболист заключил новое соглашение с клубом.
В составе «Спартака» 30-летний Глушаков провел 126 матчей во всех турнирах, забил 16 голов, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В составе национальной команды Глушаков сыграл 54 матча, отличился пять раз.
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