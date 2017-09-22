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22 сентября 2017, 0:38 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Капитан ФК «Спартак» Денис Глушаков подписал новый трехлетний контракт

Полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков подписал новый трехлетний контракт с московским «Спартаком», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Полузащитник сборной России по футболу Денис <span class=error>Глушаков</span> подписал новый трехлетний контракт с московским Спартаком сообщил агентству Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
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Глушаков перешел в «Спартак» из московского «Локомотива» в 2013 году, в 2014 году «красно-белые» объявили, что футболист заключил новое соглашение с клубом.

В составе «Спартака» 30-летний Глушаков провел 126 матчей во всех турнирах, забил 16 голов, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В составе национальной команды Глушаков сыграл 54 матча, отличился пять раз.

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