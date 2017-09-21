Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31082624/
21 сентября 2017, 17:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гендиректор: «Динамо» после травмы Панченко будет ориентироваться на своих воспитанников

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Динамо» в связи с травмой нападающего Кирилла Панченко, которому была сделана операция, будет искать замену в первую очередь среди воспитанников своей академии. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Евгений Муравьев.

<em>МОСКВА 21 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад <span class=error>Ломовских</span>/. </em>Футбольный клуб Динамо в связи с травмой нападающего Кирилла <span class=error>Панченко</span> которому была сделана операция будет искать замену в первую очередь среди воспитанников своей академии. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Евгений Муравьев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

27-летний форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:1), прошедшем в пятницу. Футболист покинул поле на носилках. В среду он был прооперирован.

«Это огромная потеря для нас, так как Кирилл — это не только лидер команды по своим игровым качествам, но и лидер в раздевалке. Мы будем пытаться выходить из этой ситуации с учетом как своих финансовых возможностей, так и текущей ситуации на трансферном рынке. Конечно, в первую очередь ориентируемся на своих, в том числе и выпускников Академии имени Яшина», — сказал Муравьев.

Панченко выступает за «Динамо» с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за команду 10 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Смертин будет исполнять обязанности директора «Динамо» на время отпуска Кречетова

Смертин будет исполнять обязанности директора «Динамо» на время отпуска Кречетова

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Директор по подготовке резерва московского футбольного клуба «Динамо» Алексей Смертин исполняет обязанности исполнительного директора клуба на время отпуска занимающего эту должность Евгения Кречетова. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.
Еще 7 новостей  Все новости

Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет

Коваленко: профсоюз хоккеистов намерен до конца решить вопрос с долгами игрокам "Динамо"

Екимов: переизбрание Макарова в руководство UCI очень важно для российского спорта

Биатлонист Логинов избежал перелома, на восстановление уйдет около двух недель