Гендиректор: «Динамо» после травмы Панченко будет ориентироваться на своих воспитанников

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27-летний форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:1), прошедшем в пятницу. Футболист покинул поле на носилках. В среду он был прооперирован.

«Это огромная потеря для нас, так как Кирилл — это не только лидер команды по своим игровым качествам, но и лидер в раздевалке. Мы будем пытаться выходить из этой ситуации с учетом как своих финансовых возможностей, так и текущей ситуации на трансферном рынке. Конечно, в первую очередь ориентируемся на своих, в том числе и выпускников Академии имени Яшина», — сказал Муравьев.

Панченко выступает за «Динамо» с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за команду 10 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола.