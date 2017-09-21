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21 сентября 2017, 17:01 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Смертин будет исполнять обязанности директора «Динамо» на время отпуска Кречетова

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Директор по подготовке резерва московского футбольного клуба «Динамо» Алексей Смертин исполняет обязанности исполнительного директора клуба на время отпуска занимающего эту должность Евгения Кречетова. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

<em>МОСКВА 21 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад <span class=error>Ломовских</span>/.</em> Директор по подготовке резерва московского футбольного клуба Динамо Алексей <span class=error>Смертин</span> исполняет обязанности исполнительного директора клуба на время отпуска занимающего эту должность Евгения <span class=error>Кречетова</span>. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор <nobr>бело-голубых</nobr> Евгений Муравьев. Увеличить
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Ранее в пресс-службе «Динамо» ТАСС сообщили, что Смертин назначен исполняющим обязанности исполнительного директора клуба. При этом ранее источник в центральном совете Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» сообщил ТАСС, что Кречетов находится в отпуске, после которого будет уволен по собственному желанию.

«Он [Смертин] исполняет обязанности исполнительного директора на время отпуска Кречетова. Если в клубе будут приниматься кадровые решения, связанные с изменениями функциональных обязанностей, мы об этом сообщим специально», — сказал Муравьев.

Будучи футболистом, с 1998 по 2006 год Смертин выступал за сборную России, проведя за команду 55 матчей. На клубном уровне он играл за английский «Челси» (2003−2006), проведя часть времени в аренде в «Портсмуте» и «Чарльтоне». В России Смертин играл за элистинский «Уралан» (1997−1998), московские клубы «Локомотив» (1999−2000) и «Динамо» (2006). Завершил карьеру футболиста в 2009 году.

С сентября 2013 года он занимал пост советника президента «Динамо», а в 2017-м стал директором по подготовке резерва бело-голубых. Также летом 2016 года Смертин стал послом чемпионата мира 2018 года, а в феврале этого года был назначен на должность инспектора Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом.

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