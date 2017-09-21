Смертин будет исполнять обязанности директора «Динамо» на время отпуска Кречетова

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Ранее в пресс-службе «Динамо» ТАСС сообщили, что Смертин назначен исполняющим обязанности исполнительного директора клуба. При этом ранее источник в центральном совете Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» сообщил ТАСС, что Кречетов находится в отпуске, после которого будет уволен по собственному желанию.

«Он [Смертин] исполняет обязанности исполнительного директора на время отпуска Кречетова. Если в клубе будут приниматься кадровые решения, связанные с изменениями функциональных обязанностей, мы об этом сообщим специально», — сказал Муравьев.

Будучи футболистом, с 1998 по 2006 год Смертин выступал за сборную России, проведя за команду 55 матчей. На клубном уровне он играл за английский «Челси» (2003−2006), проведя часть времени в аренде в «Портсмуте» и «Чарльтоне». В России Смертин играл за элистинский «Уралан» (1997−1998), московские клубы «Локомотив» (1999−2000) и «Динамо» (2006). Завершил карьеру футболиста в 2009 году.