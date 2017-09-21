Врач: Сроки восстановления футболиста Панченко будут определяться во время реабилитации

27-летний форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:1), прошедшем в пятницу. Футболист покинул поле на носилках. В среду он был прооперирован.

«Все хорошо закончилось, было не так просто, но все сделали удачно, состояние Кирилла хорошее. Дальше будут идти этапные реабилитационные мероприятия. Сроки восстановления будут определяться этапами этих мероприятий — сейчас начальный этап, поэтому точнее никто не скажет», — сказал Ярдошвили.

Панченко выступает за «Динамо» с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за команду 10 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола.