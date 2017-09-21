ФК «Динамо» подтвердил назначение Смертина на пост и. о. исполнительного директора

В этой должности 42-летний уроженец Барнаула сменил Евгения Кречетова. До этого Смертин занимал пост директора по подготовке резерва московского «Динамо». Ранее ТАСС сообщал, что он сменит должность 7 сентября.

Будучи футболистом, с 1998 по 2006 год Смертин выступал за сборную России, проведя за команду 55 матчей. На клубном уровне он играл за английский «Челси» (2003−2006), проведя часть времени в аренде в «Портсмуте» и «Чарльтоне». В России Смертин играл за элистинский «Уралан» (1997−1998), московские клубы «Локомотив» (1999−2000) и «Динамо» (2006). Завершил карьеру футболиста в 2009 году.