ФК «Динамо» подтвердил назначение Смертина на пост и. о. исполнительного директора
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин стал исполняющим обязанности исполнительного директора московского футбольного клуба «Динамо». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе клуба.
В этой должности 42-летний уроженец Барнаула сменил Евгения Кречетова. До этого Смертин занимал пост директора по подготовке резерва московского «Динамо». Ранее ТАСС сообщал, что он сменит должность 7 сентября.
Будучи футболистом, с 1998 по 2006 год Смертин выступал за сборную России, проведя за команду 55 матчей. На клубном уровне он играл за английский «Челси» (2003−2006), проведя часть времени в аренде в «Портсмуте» и «Чарльтоне». В России Смертин играл за элистинский «Уралан» (1997−1998), московские клубы «Локомотив» (1999−2000) и «Динамо» (2006). Завершил карьеру футболиста в 2009 году.
С сентября 2013 года он занимал пост советника президента «Динамо», а в 2017-м стал директором по подготовке резерва
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