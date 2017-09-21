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21 сентября 2017, 13:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гасилин прооперирован в Германии и пропустит от одного до трёх месяцев

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин прооперирован в Германии по поводу обострения старой травмы голеностопного сустава.

Операцию провёл профессор, доктор медицины Кристоф Лилль.

Гасилин чувствует себя хорошо, уже в пятницу его выпишут из клиники и он вернётся в Россию. По прогнозам немецких врачей, восстановление займёт от одного до трёх месяцев.

«Партнёры по команде, тренеры и сотрудники клуба желают Алексею скорейшего выздоровления и как можно быстрее возвратиться на футбольное поле», — говорится на официальном сайте клуба.

Амкар
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