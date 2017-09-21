-Сергей Силкин — главный тренер «Динамо» 2011 — 2012 г. г.

— Юрий Николаевич Калитвинцев — очень грамотный, вдумчивый тренер, и он делает все возможное, чтобы исправить текущее положение. У «Динамо» непростой период, и принимать решение об увольнении, на мой взгляд, не стоит. Надо дать время человеку привести ситуацию в порядок.

Юра пришел в клуб практически следом за мной. У нас были и остаются нормальные отношения, мы друг друга поддерживали всегда. Я лично видел, как за две недели человек сделал коллектив. Ему удалось объединить ребят, и я точно знаю, что атмосфера в коллективе на данный момент прекрасная.

Задолженность по зарплатам игрокам не может не влиять на настроение команды. Но! Футболисты, выходя на поле, не должны думать о чем-то другом, кроме футбола.

Я примерно знаю, кто хочет сделать из Калитвинцева «козла отпущения». Это люди из нового руководства ВФСО «Динамо», которые пришли на все готовое. Я считаю, что пока у «Динамо» не будет хозяина, который начнет вкладывать свои средства в клуб, эта песня будет продолжаться. Я слышал о том, что команду может возглавить Рахимов. Но я об этом не думаю, я всецело за Калитвинцева и считаю, что его увольнение будет серьезной ошибкой.

— Владимир Пильгуй — голкипер «Динамо» 1970 — 1981 год.

— Для меня отставка Калитвинцева станет шоком. И я, честно говоря, не очень понимаю, из-за чего его должны отправить в отставку? Из-за того, что проиграли матч на Кубок? Ну, тогда не только тренера «Динамо» надо уволить, но и ряд других тренеров, Гончаренко, Тарханова.

Винить Калитвинцева в поражении от «Спартака» из Нальчика, думаю бессмысленно, поэтому я с этим не соглашусь.

Я могу согласиться с тем, что команда не играет так, как нужно, но это не вина главного тренера. Дело в том, что возможности «Динамо» ограничены. Тот состав, что выиграл ФНЛ, сегодня не тянет на высшую лигу. Нужно укрепляться, причем, серьезно, а сейчас еще потерян Панченко. На мой взгляд, это очень болезненная потеря. Ну и какого можно было ожидать результата?

Не исключаю, что новое руководство «Динамо» готовит для команды другой тренерский штаб. Вполне допускаю это, такое бывает часто. Здесь надо смотреть с точки зрения целесообразности, насколько новый тренер и его помощники, смогут усилить команду. Если у руководства «Динамо» есть определенная программа и под нее они видят определенных людей, плюс финансирование и все, что из этого вытекает, это один вопрос. А если это просто смена тренера,..

Но мое мнение такое: если отставка Калитвинцева будет связана с результатами команды, то я считаю это необъективной причиной. Калитвинцев поднял команду из ничего, когда ведущие игроки покинули клуб, за исключением Шунина. Да и мобилизовать команду на выход из ФНЛ с первой попытки, это тоже, знаете, не просто. Юрий с этой задачей справился.

— Сергей Кирьяков — форвард «Динамо» 1986 -1992 г. г.

— Сложно ответить, насколько целесообразна была бы отставка Калитвинцева. С одной стороны, Юрий проделал серьезную работу в клубе, вывел команду из первой лиги и, хотя бы за это, ему можно дать еще время для работы. С другой стороны, результаты у «Динамо» неутешительные. Вылет из Кубка, плохая ситуация в турнирной таблице премьер-лиги.

Я лично — за то, чтобы Юра остался работать. Он мой товарищ и я думаю, если дать время, ситуацию можно выправить. По составу «Динамо» сильнее многих команд высшего дивизиона. Просто на данный момент существует стечение обстоятельств, прикоторых клуб занимает не то место, которое должен занимать.

Рахимов? Не хочу ничего комментировать.