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21 сентября 2017, 0:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Панченко: Услышал хруст и понял — это что-то серьёзное

Нападающий «Динамо» был прооперирован в Риме и рассказал о том, как он получил травму и что ждёт от «Динамо» в своё отсутствие.

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— Слава богу, всё прошло успешно, — рассказал Панченко «Чемпионату». — Профессор Мариани зашёл и сказал, что удовлетворён операцией. Ему можно верить, он хирург с большим опытом. Это настраивает на позитивный лад. Теперь предстоит много работы. Я готов, семья со мной рядом — это самое главное. Жена Яна с дочкой Кристиной приехали поддержать. Всё прошло легко, можно сказать, даже не думал об этом.

— Возвращаясь к эпизоду с травмой: в какой момент почувствовали дискомфорт?
— До того, когда бил по мячу и случилась накладка. Это игровой момент. Подумал — просто ушиб. Видимо какая-то проблема всё же была, чувствовал, что колено нестабильно. Но продолжил играть и получил травму. Это футбол. Ничего страшно, от этого никто не застрахован. В спорте всегда бывают травмы. Травма — это испытание, которое нужно достойно пройти.

— Что почувствовали, когда вас сбил Шевченко?
— Резкую боль. Понял — это что-то серьёзное. Услышал хруст и осознал, что не смогу продолжить игру.

— До этого у вас никогда не было проблем с «крестами»?
— Это впервые.

— Кто-нибудь из друзей, знакомых с этой травмой, что-то советовал, например, методики восстановления?
— Немного пообщался с ребятами на эту тему. Это не лучший опыт, но такое случается. Особых секретов никто не раскрывал.

— С кем конкретно общались?
— С теми, кто совсем недавно получал такую травму. Например, с Ромой Зобниным. Он подсказал, поддержал. Хочу выразить благодарность всем, кто выказал слова поддержки в мой адрес. Было много сообщений, большое спасибо всем! От этого вдвойне приятней.

— Какие сроки восстановления?
— С такой травмой — полгода. Но пока только операцию сделали. Не могу сказать, как пойдёт. Всё будет зависеть от меня, моего восстановления и организма. Буду усердно работать, потому что очень хочу вернуться на поле и помогать своей команде, за которую переживаю. Приложу максимум усилий. Но форсировать восстановление в любом случае не буду, организм не обманешь. Нужно соблюдать все правила, о которых говорят.

— В ваше отсутствие «Динамо» вылетело из Кубка России. Смотрели матч против «Спартака-Нальчик»?
— Меня только привезли с операции, но, конечно, слежу за ребятами. Теперь надо сделать упор на чемпионат. Впереди две важнейшие игры против ЦСКА и «Локомотива». Верю, что команда сплотится, и всё будет нормально. Осечки бывают. Было поражение в Туле, сейчас в игре на Кубок — надо собраться. У ребят много желания, поэтому, думаю, всё будет хорошо.

Кирилл Панченко с дочкой Кристиной.
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