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21 сентября 2017, 0:29 | Футбол: Премьер-лига | Известия

Ничья с «Зенитом» отсрочила смену главного тренера «Динамо»

Положительный результат в матче с лидером РФПЛ приостановил процесс кадровых перестановок в штабе бело-голубых.

Положительный результат в матче с лидером РФПЛ приостановил процесс кадровых перестановок в штабе бело-голубых. Увеличить
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© РИА "Новости"

В футбольном клубе «Динамо» (Москва) в скором времени могут возобновиться кадровые перестановки. После августовского ухода руководителя селекционного отдела бело-голубых Геннадия Голубина в отставку может быть отправлен главный тренер команды Юрий Калитвинцев. По информации «Известий», 49-летний специалист готов провести со своим работодателем переговоры о расторжении контракта по обоюдному согласию.

По словам знакомого с ситуацией в «Динамо» источника, руководство клуба планировало расстаться с тренером еще весной, но стороны так и не пришли к единому мнению относительно финансовых условиях его ухода. Не исключено, что обсуждение этого вопроса, а также кандидатуры преемника Юрия Калитвинцева состоится в четверг на заседании совета директоров ФК «Динамо». При этом пока обсуждение будет носить неофициальный характер, так как в повестке заседания вопрос о тренере не стоит.

— 21 сентября состоится заседание Совета директоров ФК «Динамо Москва», на котором будет рассмотрен вопрос о подготовке резерва и работе Академии имени Л. И. Яшина, — сообщила «Известиям» член совета директоров футбольного клуба, пресс-секретарь Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Эржена Ищенко.

По словам знакомого с ситуацией в «Динамо» источника, принципиальное согласие между клубом и тренером о расторжении контракта было достигнуто еще в перерыве на игры национальных сборных, но неожиданная нулевая ничья с лидером чемпионата России «Зенитом» отсрочила эту процедуру. Вопрос об отставке вновь встал после пятничного поражения в Туле от местного «Арсенала» (0:1), являющегося конкурентом динамовцев в борьбе за выживание. Принятие окончательного решения затянулось из-за матча 1/16 финала Кубка России, в котором «Динамо» на выезде проиграло «Спартаку-Нальчику» (0:0, в серии пенальти 2:4) и вылетело из турнира. Игра состоялась вечером в среду, а уже в субботу команде предстоит встреча с ЦСКА.

При этом в ВФСО «Динамо» информацию о возможных перестановках официально пока не подтверждают. В среду председатель общества Владимир Стржалковский сообщил, что вопрос о скорой отставке главного тренера не стоит.

Однако, как утверждает источник «Известий», в мае, по окончании предыдущего сезона, руководство клуба было намерено заменить Юрия Калитвинцева на тогдашнего главного тренера «Динамо-2» Дмитрия Хохлова, позже возглавившего молодежную команду бело-голубых. 42-летний специалист был наставником краснодарской «Кубани», когда ей руководил нынешний гендиректор динамовцев Евгений Муравьев.

— После выхода в РФПЛ вступил в силу имевшийся в контракте Калитвинцева с «Динамо» пункт об автоматической пролонгации соглашения еще на один год, — сообщил собеседник «Известий». — Руководство клуба предложило расторгнуть соглашение с выплатой части неустойки, но Юрий Николаевич отказался. Сейчас он готов пойти на компромисс, поскольку размер неустойки будет меньше, а сам тренер уже имеет несколько интересных предложений.

Получить оперативный комментарий от Юрия Калитвинцева на момент публикации не удалось. Однако, по данным «Спорт-Экспресса», основным кандидатом на пост главного тренера «Динамо» сейчас является бывший наставник грозненского «Терека», пермского «Амкара» и московского «Локомотива» Рашид Рахимов. Покинувший клуб из Чеченской Республики по окончании прошлого сезона 52-летний специалист уже встречался с председателем совета директоров ФК «Динамо» Юрием Белкиным. В частности, в августе их видели вместе на стадионе в Черкизово на матче «Локомотив"-«Урал».

Юрий Белкин не стал отрицать факт встречи с Рашидом Рахимовым, однако отказался раскрывать «Известиям» ее причину и содержание, а также не стал комментировать ситуацию вокруг главного тренера клуба. Отказался от комментариев и член совета директоров «Динамо», заместитель председателя банка ВТБ Василий Титов.

— Сейчас результаты у «Динамо» очень плохие, — заявил «Известиям» бывший президент и председатель совета директоров клуба Геннадий Соловьев. — Я не сторонник тренерской чехарды, но такова тренерская доля — в случае неудач он лишается работы. Можно сослаться на то, что команда только что вернулась из ФНЛ, но раньше московские клубы, проходя пекло первой лиги, в высшем эшелоне сразу выскакивали наверх. «Спартак», например, стал пятым, а еще через год выиграл золото. ЦСКА с ходу взял серебро, золото и Кубок СССР. И даже «Локомотив» сразу стал седьмым. Надеюсь, «Динамо» все-таки выкарабкается и покажет более достойные результаты.

Юрий Калитвинцев был назначен главным тренером «Динамо» в мае 2016 года после первого в истории клуба вылета из высшего эшелона российского футбола. Инициатором назначения специалиста был тогдашний спортивный директор бело-голубых Роман Орещук, а одобрял кандидатуру наставника председатель ВФСО «Динамо» и председатель совета директоров ФК «Динамо» Владимир Проничев. В августе он подал в отставку с поста руководителя общества после 16 лет работы на этой должности. В сентябре клуб покинули генеральный директор Сергей Сысоев, а также Роман Орещук.

Новый председатель ВФСО Владимир Стржалковский и генеральный директор ФК Евгений Муравьев не стали расставаться с главным тренером — удачный старт «Динамо» в ФНЛ завершился возвращением команды в Премьер-лигу. В нынешнем сезоне после 10 туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РФПЛ — от зоны вылета в первый дивизион бело-голубых отделяет один шаг.

10.09.2017 14:00 Зрители 11518 основной раунд: 9-й тур Арена Химки
Динамо М 0:0 Зенит
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Роберто Манчини
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Владимир Рыков 4
66′ Иван Темников 11
Хали Тьям 6
45+2′ Самба Соу 27
77′ Антон Соснин 23
Александр Ташаев 88
80′ Кирилл Панченко 8
84′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
90′ Фатош Бечирай 21
Александр Сапета 41
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин 70′
9 Александр Кокорин
10 Эмилиано Ариэль Ригони 55′
22 Артем Дзюба
5 Леандро Паредес 86′
7 Дмитрий Полоз
11 Себастьян Дриусси 77′
17 Олег Шатов
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 6
11 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
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Зенит
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Арсенал Т
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Новости Премьер-лиги

ВФСО «Динамо»: Вопрос отставки Калитвинцева в настоящее время не стоит

ВФСО «Динамо»: Вопрос отставки Калитвинцева в настоящее время не стоит

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором сообщило, что вопрос отставки главного тренера футбольного клуба «Динамо» Юрия Калитвинцева на данный момент не стоит.
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