Ничья с «Зенитом» отсрочила смену главного тренера «Динамо»

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В футбольном клубе «Динамо» (Москва) в скором времени могут возобновиться кадровые перестановки. После августовского ухода руководителя селекционного отдела бело-голубых Геннадия Голубина в отставку может быть отправлен главный тренер команды Юрий Калитвинцев. По информации «Известий», 49-летний специалист готов провести со своим работодателем переговоры о расторжении контракта по обоюдному согласию.

По словам знакомого с ситуацией в «Динамо» источника, руководство клуба планировало расстаться с тренером еще весной, но стороны так и не пришли к единому мнению относительно финансовых условиях его ухода. Не исключено, что обсуждение этого вопроса, а также кандидатуры преемника Юрия Калитвинцева состоится в четверг на заседании совета директоров ФК «Динамо». При этом пока обсуждение будет носить неофициальный характер, так как в повестке заседания вопрос о тренере не стоит.

— 21 сентября состоится заседание Совета директоров ФК «Динамо Москва», на котором будет рассмотрен вопрос о подготовке резерва и работе Академии имени Л. И. Яшина, — сообщила «Известиям» член совета директоров футбольного клуба, пресс-секретарь Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Эржена Ищенко.

По словам знакомого с ситуацией в «Динамо» источника, принципиальное согласие между клубом и тренером о расторжении контракта было достигнуто еще в перерыве на игры национальных сборных, но неожиданная нулевая ничья с лидером чемпионата России «Зенитом» отсрочила эту процедуру. Вопрос об отставке вновь встал после пятничного поражения в Туле от местного «Арсенала» (0:1), являющегося конкурентом динамовцев в борьбе за выживание. Принятие окончательного решения затянулось из-за матча 1/16 финала Кубка России, в котором «Динамо» на выезде проиграло «Спартаку-Нальчику» (0:0, в серии пенальти 2:4) и вылетело из турнира. Игра состоялась вечером в среду, а уже в субботу команде предстоит встреча с ЦСКА.

При этом в ВФСО «Динамо» информацию о возможных перестановках официально пока не подтверждают. В среду председатель общества Владимир Стржалковский сообщил, что вопрос о скорой отставке главного тренера не стоит.

Однако, как утверждает источник «Известий», в мае, по окончании предыдущего сезона, руководство клуба было намерено заменить Юрия Калитвинцева на тогдашнего главного тренера «Динамо-2» Дмитрия Хохлова, позже возглавившего молодежную команду бело-голубых. 42-летний специалист был наставником краснодарской «Кубани», когда ей руководил нынешний гендиректор динамовцев Евгений Муравьев.

— После выхода в РФПЛ вступил в силу имевшийся в контракте Калитвинцева с «Динамо» пункт об автоматической пролонгации соглашения еще на один год, — сообщил собеседник «Известий». — Руководство клуба предложило расторгнуть соглашение с выплатой части неустойки, но Юрий Николаевич отказался. Сейчас он готов пойти на компромисс, поскольку размер неустойки будет меньше, а сам тренер уже имеет несколько интересных предложений.

Получить оперативный комментарий от Юрия Калитвинцева на момент публикации не удалось. Однако, по данным «Спорт-Экспресса», основным кандидатом на пост главного тренера «Динамо» сейчас является бывший наставник грозненского «Терека», пермского «Амкара» и московского «Локомотива» Рашид Рахимов. Покинувший клуб из Чеченской Республики по окончании прошлого сезона 52-летний специалист уже встречался с председателем совета директоров ФК «Динамо» Юрием Белкиным. В частности, в августе их видели вместе на стадионе в Черкизово на матче «Локомотив"-«Урал».

Юрий Белкин не стал отрицать факт встречи с Рашидом Рахимовым, однако отказался раскрывать «Известиям» ее причину и содержание, а также не стал комментировать ситуацию вокруг главного тренера клуба. Отказался от комментариев и член совета директоров «Динамо», заместитель председателя банка ВТБ Василий Титов.

— Сейчас результаты у «Динамо» очень плохие, — заявил «Известиям» бывший президент и председатель совета директоров клуба Геннадий Соловьев. — Я не сторонник тренерской чехарды, но такова тренерская доля — в случае неудач он лишается работы. Можно сослаться на то, что команда только что вернулась из ФНЛ, но раньше московские клубы, проходя пекло первой лиги, в высшем эшелоне сразу выскакивали наверх. «Спартак», например, стал пятым, а еще через год выиграл золото. ЦСКА с ходу взял серебро, золото и Кубок СССР. И даже «Локомотив» сразу стал седьмым. Надеюсь, «Динамо» все-таки выкарабкается и покажет более достойные результаты.

Юрий Калитвинцев был назначен главным тренером «Динамо» в мае 2016 года после первого в истории клуба вылета из высшего эшелона российского футбола. Инициатором назначения специалиста был тогдашний спортивный директор бело-голубых Роман Орещук, а одобрял кандидатуру наставника председатель ВФСО «Динамо» и председатель совета директоров ФК «Динамо» Владимир Проничев. В августе он подал в отставку с поста руководителя общества после 16 лет работы на этой должности. В сентябре клуб покинули генеральный директор Сергей Сысоев, а также Роман Орещук.