Ничья с «Зенитом» отсрочила смену главного тренера «Динамо»
Положительный результат в матче с лидером РФПЛ приостановил процесс кадровых перестановок в штабе
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В футбольном клубе «Динамо» (Москва) в скором времени могут возобновиться кадровые перестановки. После августовского ухода руководителя селекционного отдела
По словам знакомого с ситуацией в «Динамо» источника, руководство клуба планировало расстаться с тренером еще весной, но стороны так и не пришли к единому мнению относительно финансовых условиях его ухода. Не исключено, что обсуждение этого вопроса, а также кандидатуры преемника Юрия Калитвинцева состоится в четверг на заседании совета директоров ФК «Динамо». При этом пока обсуждение будет носить неофициальный характер, так как в повестке заседания вопрос о тренере не стоит.
— 21 сентября состоится заседание Совета директоров ФК «Динамо Москва», на котором будет рассмотрен вопрос о подготовке резерва и работе Академии имени Л. И. Яшина, — сообщила «Известиям» член совета директоров футбольного клуба,
По словам знакомого с ситуацией в «Динамо» источника, принципиальное согласие между клубом и тренером о расторжении контракта было достигнуто еще в перерыве на игры национальных сборных, но неожиданная нулевая ничья с лидером чемпионата России «Зенитом» отсрочила эту процедуру. Вопрос об отставке вновь встал после пятничного поражения в Туле от местного «Арсенала» (0:1), являющегося конкурентом динамовцев в борьбе за выживание. Принятие окончательного решения затянулось
При этом в ВФСО «Динамо» информацию о возможных перестановках официально пока не подтверждают. В среду председатель общества Владимир Стржалковский сообщил, что вопрос о скорой отставке главного тренера не стоит.
Однако, как утверждает источник «Известий», в мае, по окончании предыдущего сезона, руководство клуба было намерено заменить Юрия Калитвинцева на тогдашнего главного тренера «Динамо-2» Дмитрия Хохлова, позже возглавившего молодежную команду
— После выхода в РФПЛ вступил в силу имевшийся в контракте Калитвинцева с «Динамо» пункт об автоматической пролонгации соглашения еще на один год, — сообщил собеседник «Известий». — Руководство клуба предложило расторгнуть соглашение с выплатой части неустойки, но Юрий Николаевич отказался. Сейчас он готов пойти на компромисс, поскольку размер неустойки будет меньше, а сам тренер уже имеет несколько интересных предложений.
Получить оперативный комментарий от Юрия Калитвинцева на момент публикации не удалось. Однако, по данным «Спорт-Экспресса», основным кандидатом на пост главного тренера «Динамо» сейчас является бывший наставник грозненского «Терека», пермского «Амкара» и московского «Локомотива» Рашид Рахимов. Покинувший клуб из Чеченской Республики по окончании прошлого сезона 52-летний специалист уже встречался с председателем совета директоров ФК «Динамо» Юрием Белкиным. В частности, в августе их видели вместе на стадионе в Черкизово на матче «Локомотив"-«Урал».
Юрий Белкин не стал отрицать факт встречи с Рашидом Рахимовым, однако отказался раскрывать «Известиям» ее причину и содержание, а также не стал комментировать ситуацию вокруг главного тренера клуба. Отказался от комментариев и член совета директоров «Динамо», заместитель председателя банка ВТБ Василий Титов.
— Сейчас результаты у «Динамо» очень плохие, — заявил «Известиям» бывший президент и председатель совета директоров клуба Геннадий Соловьев. — Я не сторонник тренерской чехарды, но такова тренерская доля — в случае неудач он лишается работы. Можно сослаться на то, что команда только что вернулась из ФНЛ, но раньше московские клубы, проходя пекло первой лиги, в высшем эшелоне сразу выскакивали наверх. «Спартак», например, стал пятым, а еще через год выиграл золото. ЦСКА с ходу взял серебро, золото и Кубок СССР. И даже «Локомотив» сразу стал седьмым. Надеюсь, «Динамо»
Юрий Калитвинцев был назначен главным тренером «Динамо» в мае 2016 года после первого в истории клуба вылета из высшего эшелона российского футбола. Инициатором назначения специалиста был тогдашний спортивный директор
Новый председатель ВФСО Владимир Стржалковский и генеральный директор ФК Евгений Муравьев не стали расставаться с главным тренером — удачный старт «Динамо» в ФНЛ завершился возвращением команды в
|10.09.2017 14:00
|Зрители 11518
|основной раунд: 9-й тур
|Арена Химки
|Юрий Калитвинцев
|Роберто Манчини
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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