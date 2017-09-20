Федун не собирается продавать «Спартак»

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«Я никому не предлагал купить “Спартак”, — заявил Федун, добавив, что ему становится все труднее справляться с психологическим давлением. — Две недели назад все было хорошо, и ты был героем. После первой неудачи в вас начинают бросать грязь. И очень трудно постоянно справляться с этим в течение 16 лет».

Федун не раскрыл бюджет клуба, но сказал, что он эквивалентен «двум или трем топ-командам английского чемпионшипа» (второй лиги Англии). По его словам, «Спартак» не может конкурировать с европейскими клубами за приобретение элитных игроков, потому что их стоимость выросла. «Мы являемся свидетелями огромной инфляции в футболе. В этих условиях невозможно конкурировать с Западом с учетом российских средств», — добавил владелец «Спартака».

Ранее Федун сообщил ТАСС, что ситуация, в которой оказался банк «Открытие», не скажется на его сотрудничестве со «Спартаком». В феврале 2013 года «Спартак» и банк «Открытие» заключили шестилетний контракт. В рамках соглашения домашний стадион «Спартака» в Тушине получил название «Открытие-Арена», сумма сделки составила 1 млрд 208 млн рублей.

Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка «ФК Открытие». ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в «ФК Открытие» начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.