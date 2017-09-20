РФС наложил на «Тосно» запрет на регистрацию игроков из-за долга перед Кашчеланом

Кашчелан перешел в «Тосно» в январе 2016 года, а в следующем сезоне помог команде выйти в РФПЛ. В августе 2017 года клуб из Ленинградской области досрочно расторг контракт с черногорским полузащитником, который впоследствии перешел в «Тамбов».

Палата по разрешению споров частично удовлетворила заявление Кашчелана в отношении «Тосно» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора. Клуб обязан выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и соглашению о расторжении приложения № 1 к нему, а также проценты за задержку выплат.

В связи с данным делом к «Тосно» применен запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Запрет может быть снят палатой по разрешению споров по заявлению «Тосно» в случае исполнения обязательств перед Кашчеланом. В удовлетворении остальной части требований футболиста в отношении клуба отказано.

Кроме того, палата по разрешению споров наложила на саранскую «Мордовию», выступающую в ПФЛ, запрет на регистрацию новых игроков в связи с задолженностью перед бывшим футболистом команды Павлом Игнатовичем. «Мордовия» обязана выплатить Игнатовичу задолженность по заработной плате за период с 1 по 21 мая и с 5 по 6 июня 2017 года, задолженность по выплате отпускных за период с 22 мая по 4 июня, проценты за задержку выплат по трудовому договору.