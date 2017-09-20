КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 170 тысяч рублей по итогам матча с «Тосно»

Встреча, завершившаяся вничью со счетом 2:2, прошла на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге 17 сентября.

«Динамо» оштрафовано на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники в матче с «Арсеналом» (0:1). «Тосно» по итогам матча со «Спартаком» — на 10 тысяч за скандирование болельщиками ругательств. «Спартак» — на 70 тысяч за скандирование и 100 тысяч — за пиротехнику. «Зенит» после матча с «Уфой» оштрафован за использование пиротехники на 20 тысяч, — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.