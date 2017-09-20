Сельдяков не наказал «Спартак» и получил «двойку». Такая же оценка у Левникова
Как стало известно «СЭ», арбитры Владимир Сельдяков и Кирилл Левников, обслуживавшие матчи 10-го тура чемпионата России, получили неудовлетворительные оценки от инспекторов за качество работы.
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СЕЛЬДЯКОВ
Сельдяков, судивший игру «Тосно» — «Спартак» (2:2), по мнению инспектора Геннадия Куличенкова, допустил одну серьезную ошибку. На 71-й минуте арбитр не наказал 11-метровым ударом спартаковцев, чей защитник Петкович нарушил правила в своей штрафной площади, толкнув в спину Заболотного.
Такая ошибка, по существующим судейским документам, приводит к снижению оценки до 7,9 балла (что равно «двойке» по пятибалльной системе). Это не влечет за собой понижение в ранге из категории «Про» в категорию «А» и перевод в ФНЛ.
Напомним, что в ходе игры в Петербурге ошибку допустил второй ассистент Сельдякова — Сергей Суховерхов. На 90+1-й минуте он занял неправильную позицию и не заметил, что Заболотный в момент паса партнера оказался за линией офсайда.
На наш взгляд, еще раз ошибся и сам арбитр. На 57-й минуте, когда спартаковский защитник Кутепов при выполнении углового хозяевами поля руками задержал соперника, вбежавшего в штрафную площадь. Мяч в этот момент уже находился в игре. Судья продолжил матч, не назначив пенальти в ворота «Спартака».
ЛЕВНИКОВ
Левников на 87-й минуте матча «Локомотив» — «Амкар» (0:1) допустил серьезную ошибку, не удалив игрока гостей Сивакова, задержавшего двумя руками Эдера, убегавшего один на один с вратарем. Судья не зафиксировал фол со стороны футболиста гостей, штрафной удар не назначил, дисциплинарные санкции не применил и продолжил встречу.
А на 1-й минуте Левников ошибочно засчитал взятие ворот железнодорожников. Перед тем как Гащенков открыл счет, судья не зафиксировал нарушение правил на Виталии Денисове. Его умышленно толкнул двумя руками Сиваков. Любопытно, что Левников в этот момент смотрел как раз в направлении той части штрафной, где произошел фол. Рефери следовало остановить игру и наказать Сивакова штрафным ударом.
В итоге инспектор Гаряфий Жафяров поставил судье 7,7 балла. Как и в случае с Сельдяковым, это не должно повлечь за собой понижение в ранге из категории «Про» в категорию «А» и перевод в ФНЛ.
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Оценки не окончательные и могут быть пересмотрены
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