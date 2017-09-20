Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31067442/
20 сентября 2017, 15:13 | Футбол: Премьер-лига | PrimaMedia.ru

ФК «Луч-Энергия» всухую обыграл «Анжи» и вышел в 1/8 Кубка России

Клуб из Премьер-лиги пропустил два мяча во Владивостоке и выбыл из борьбы за кубок.

Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.

Победой футбольного клуба «Луч-Энергия» завершилась встреча с махачкалинским «Анжи» сегодня, 20 сентября, во Владивостоке в рамках 1/16 финала Олимп-Кубка России. «Тигры» всухую обыграли клуб из Премьер-лиги и вышли в 1/8 кубка. «Анжи» из борьбы выбыл, сообщает ИА PrimaMedia.

Матч стартовал в 19.00 на центральном стадионе города «Динамо». Счет на 20-й минуте открыл Руслан Горденко, еще один гол в ворота гостей на 60-й минуте оформил Дмитрий Маляка.

В 1/8 Кубка России «Луч» встретится с победителем пары «Енисей» — «Ахмат».

До этого «Луч-Энергия» и «Анжи» встречались 10 раз: 3 победы у владивостокского клуба, 5 — у махачкалинского, 2 ничьих. Разница мячей составила 17−13 в пользу «Анжи».

Отметим, сегодня клубы Футбольной национальной лиги проводят матчи 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу, гостей у себя принимают девять команд. В новом сезоне побит рекорд лиги — впервые в российской истории футбола в 1/16 финала кубка страны вышло сразу 14 команд из второго по статусу дивизиона.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Юбилейная международная выставка "Строительство" открылась в Приморье 20 сентября

Вечером вторника небо над Владивостоком озарили мощные разряды молнии

Краевой конкурс театральных и цирковых коллективов «Свет рампы» пройдет в Приморье