ФК «Луч-Энергия» всухую обыграл «Анжи» и вышел в 1/8 Кубка России

Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.

Победой футбольного клуба «Луч-Энергия» завершилась встреча с махачкалинским «Анжи» сегодня, 20 сентября, во Владивостоке в рамках 1/16 финала Олимп-Кубка России. «Тигры» всухую обыграли клуб из Премьер-лиги и вышли в 1/8 кубка. «Анжи» из борьбы выбыл, сообщает ИА PrimaMedia.

Матч стартовал в 19.00 на центральном стадионе города «Динамо». Счет на 20-й минуте открыл Руслан Горденко, еще один гол в ворота гостей на 60-й минуте оформил Дмитрий Маляка.

В 1/8 Кубка России «Луч» встретится с победителем пары «Енисей» — «Ахмат».

До этого «Луч-Энергия» и «Анжи» встречались 10 раз: 3 победы у владивостокского клуба, 5 — у махачкалинского, 2 ничьих. Разница мячей составила 17−13 в пользу «Анжи».