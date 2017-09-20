ФК «Луч-Энергия» всухую обыграл «Анжи» и вышел в 1/8 Кубка России
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Премьер-лиги пропустил два мяча во Владивостоке и выбыл из борьбы за кубок.
Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.
Победой футбольного клуба «Луч-Энергия» завершилась встреча с махачкалинским «Анжи» сегодня, 20 сентября, во Владивостоке в рамках 1/16 финала
Матч стартовал в 19.00 на центральном стадионе города «Динамо». Счет на 20-й минуте открыл Руслан Горденко, еще один гол в ворота гостей на 60-й минуте оформил Дмитрий Маляка.
В 1/8 Кубка России «Луч» встретится с победителем пары «Енисей» — «Ахмат».
До этого «Луч-Энергия» и «Анжи» встречались 10 раз: 3 победы у владивостокского клуба, 5 — у махачкалинского, 2 ничьих. Разница мячей составила 17−13 в пользу «Анжи».
Отметим, сегодня клубы Футбольной национальной лиги проводят матчи 1/16 финала
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