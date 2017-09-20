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Роберто Манчини продолжает знакомство с новой страной и прежде загадочным для себя чемпионатом, и пока оно протекает в исключительно приятном для итальянца режиме. Если не считать мелких неудобств вроде утомительного путешествия на Дальний Восток и обратно, оснований для недовольства у тренера «Зенита» нет и быть не может: пожелания по трансферам уважены, в национальной лиге команда не проигрывает, а единичные неудачи в европейской не имели сколько-нибудь серьёзных последствий.

Треть дистанции без поражений в свете экономических и кадровых возможностей «Зенита», может быть, и не бог весть какое свершение. Но абсолютно точно не пустяшное. Дик Адвокат, самый успешный наставник сине-бело-голубых на международном уровне, и тот начинал в России скромнее — всего с 60% очков за первый десяток матчей. Правда, Маленький Генерал принял командование петербургским войском посреди сражения, в паузе между первым и вторым кругами, но достижения Манчини это не умаляет. Резче Роберто в Премьер-Лиге стартовал лишь один иноземный дебютант. И что характерно, тоже в городе на Неве.

Миодраг Божович (Черногория) — 19 очков (после 10 туров)

«Амкар» так резво припустил со старта сезона-2008, что не только соседи, но и традиционные фавориты обалдели. После трети дистанции вершина таблицы выглядела просто дико для столиц: первый «Рубин», второй — «Амкар». В итоге оба недавних середняка добились лучших результатов в истории: один стал чемпионом, второй пробился в Европу. Для прежде малоизвестного черногорского тренера пермяков «Амкар» стал своего рода дипломной работой, открывшей ему двери более состоятельных столичных клубов.

Артур Жорже (Португалия) — 19 очков

Всего одно поражение, от «Локомотива» в дерби, потерпел в начале своей российской гастроли Жорже. Ничьих допустил многовато — четыре в первых четырёх турах, семь за первый круг. Незапланированные потери вкупе с невзрачной игрой и привели к досрочной отставке португальского предводителя ЦСКА и возвращению осетинского.

Зико (Бразилия) — 19 очков

Немногим дольше Жорже «прослужил» в ЦСКА легендарный Зико. Бразилец хотя бы успел взять с красно-синими пару трофеев, кубок с Суперкубком, а в чемпионате стартовал не хуже и не лучше Артура: те же 19 очков после 10 туров. Победы над «Локомотивом», «Динамо», «Зенитом» повысили кредит президентского доверия Зико, но не обезопасили от увольнения. Леонид Слуцкий принял команду на четвёртом месте, но втащить её на пьедестал за оставшуюся треть чемпионата не сумел. Пятое место в национальной лиге ЦСКА компенсировал историческим прорывом в четвертьфинал в лиге чемпионской.

Унаи Эмери (Испания) — 19 очков

Совсем неплохо поначалу шли дела в Москве и у Эмери. Подгоняемая эмоциональным баском, столичная команда много забивала и более или менее регулярно побеждала. После первых 10 туров ничто не предвещало изгнания Унаи: от внезапного махачкалинского лидера «Спартак» отделяли всего четыре очка. Всё изменилось за два следующих месяца. Крупные поражения от «Барселоны» и «Динамо» так больно ранили главного акционера клуба, что он счёл бессмысленным продолжение «испанского» эксперимента и вернулся к проверенной кандидатуре.

Вадим Скрипченко (Беларусь) — 19 очков

Насколько полезной для команды бывает сильная эмоциональная встряска, можно проследить на примере «Урала» двухлетней давности. История рокировки земляков и многолетних соратников Гончаренко и Скрипченко вышла смутной, но, как ни странно, на команду она повлияла положительно. В результате шоковой терапии екатеринбургский «пациент» выдал полдюжины побед в 10 матчах, в том числе над «Краснодаром» дома и «Рубином» и «Спартаком» в гостях. От приставки «и. о.» в должности Скрипченко избавился даже раньше — через полторы недели после неожиданного повышения.

Славен Билич (Хорватия) — 20 очков

Близкими к идиллическим были отношения Билича с президентом «Локомотива». Ольга Юрьевна Славена очень ценила и уважала — благодаря этому он и продержался целый сезон в Черкизово. На первых порах результаты у хорватского «машиниста» были недурственные (20 очков и место в тройке после 10 туров), но сохранить осенний темп ему не удалось. Девятая позиция по итогам сезона предопределила будущее, возможно, самого яркого рокера среди топ-тренеров.

Мирча Луческу (Румыния) — 22 очка

Без поражений преодолел стартовую треть пути в России Луческу. По итогам десятка туров «Зенит» стоял в таблице вровень со «Спартаком». Тяжёлые для румынского ветерана времена наступили во втором круге, в том числе по его собственной вине. Мирча Михайлович ополчил против себя всех, кого только можно и даже нельзя — в частности питерскую публику. Потеряв путёвку в Лигу чемпионов, Луческу собственноручно подписал себе приговор.

Массимо Каррера (Италия) — 22 очка

Кто-то скажет: Каррера попал в нужное время в нужное место, и это будет правдой. Как и то, что к шансу всей своей жизни Массимо оказался готов. Первую победу в «Спартаке» итальянец отпраздновал специалистом по работе с защитниками, вторую — исполняющим обязанности, а все последующие — полноправным главным тренером.

Лучано Спаллетти (Италия) — 24 очка

По приезде в Россию Спаллетти выдал феноменальную серию — 23 тура без поражений! Первая неудача подстерегла его спустя 7,5 месяца после старта и существенного влияния на лидерский расклад уже не могла оказать. Главный трофей РФПЛ Лучано выиграл с первой же попытки.

Жозе Коусейру (Португалия) — 24 очка

Замечательно поначалу складывались дела в новой стране и у Коусейру. Коммуникабельный португалец сразу расположил к себе журналистов, болельщиков, а главное — работодателя. Результаты команды способствовали этому ничуть не меньше, а, пожалуй, и больше завидных личностных качеств Жозе. В числе прочих 12-матчевая беспроигрышная серия Коусейру включила эпичный камбэк в матче с «Зенитом» (4:2 после 0:2).

Роберто Манчини (Италия) — 24 очка

Всего шести очков недосчитался на входе в новый для себя турнир Манчини. Три относительные неудачи — ничьи с «Уралом», «Ростовом» и «Динамо» — «Зенит» с лихвой компенсировал почитателям одним-единственным разгромом — самого принципиального неприятеля из существующих. Несмотря на визуальную плотность команд наверху (четыре очка между первым местом и третьим), «Зенит» выглядит безоговорочным фаворитом турнира и игрой этот статус подтверждает. Трудно представить, что должно случиться, чтобы Петербург третий раз подряд остался без Лиги чемпионов.

Андре Виллаш-Боаш (Португалия) — 26 очков

Более впечатляющие результаты в начале своего петербургского приключения демонстрировал только Виллаш-Боаш. Острая конкуренция со стороны ЦСКА способствовала максимальной концентрации «Зенита». Результат — за 10 туров сине-бело-голубые ни разу не проиграли, потеряв всего четыре очка. «Зенит» не только мощно стартовал, но и уверенно финишировал. Итоговое преимущество чемпиона над «армейцами» составило семь пунктов.

Бонус Леонид Кучук, Виктор Гончаренко (Беларусь)

Отдельно отметим разбеги в РФПЛ двух белорусских специалистов разных поколений. Леонид Кучук исхитрился пережить без поражений всю весну-2013 и поднять в пятёрку лучших команд сезона прежде не слишком притязательную «Кубань».

Для Виктора Гончаренко ЦСКА был не первым местом работы в РФПЛ, но именно в нём он добился пока наибольшего успеха в России. 76,9% очков в 13 турах открыли перед красно-синими двери Лиги чемпионов, где они теперь с успехом и выступают.

Лучшие старты тренеров-легионеров в РФПЛ (первый сезон)