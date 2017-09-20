Манчини идёт по графику Спаллетти. Но он — не рекордный
Лучшие старты
тренеров-легионеров в чемпионате России.
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Видимо, что-то случилось...
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Роберто Манчини продолжает знакомство с новой страной и прежде загадочным для себя чемпионатом, и пока оно протекает в исключительно приятном для итальянца режиме. Если не считать мелких неудобств вроде утомительного путешествия на Дальний Восток и обратно, оснований для недовольства у тренера «Зенита» нет и быть не может: пожелания по трансферам уважены, в национальной лиге команда не проигрывает, а единичные неудачи в европейской не имели
Треть дистанции без поражений в свете экономических и кадровых возможностей «Зенита», может быть, и не бог весть какое свершение. Но абсолютно точно не пустяшное. Дик Адвокат, самый успешный наставник
Миодраг Божович (Черногория) — 19 очков (после 10 туров)
«Амкар» так резво припустил со старта сезона-2008, что не только соседи, но и традиционные фавориты обалдели. После трети дистанции вершина таблицы выглядела просто дико для столиц: первый «Рубин», второй — «Амкар». В итоге оба недавних середняка добились лучших результатов в истории: один стал чемпионом, второй пробился в Европу. Для прежде малоизвестного черногорского тренера пермяков «Амкар» стал своего рода дипломной работой, открывшей ему двери более состоятельных столичных клубов.
Артур Жорже (Португалия) — 19 очков
Всего одно поражение, от «Локомотива» в дерби, потерпел в начале своей российской гастроли Жорже. Ничьих допустил многовато — четыре в первых четырёх турах, семь за первый круг. Незапланированные потери вкупе с невзрачной игрой и привели к досрочной отставке португальского предводителя ЦСКА и возвращению осетинского.
Зико (Бразилия) — 19 очков
Немногим дольше Жорже «прослужил» в ЦСКА легендарный Зико. Бразилец хотя бы успел взять с
Унаи Эмери (Испания) — 19 очков
Совсем неплохо поначалу шли дела в Москве и у Эмери. Подгоняемая эмоциональным баском, столичная команда много забивала и более или менее регулярно побеждала. После первых 10 туров ничто не предвещало изгнания Унаи: от внезапного махачкалинского лидера «Спартак» отделяли всего четыре очка. Всё изменилось за два следующих месяца. Крупные поражения от «Барселоны» и «Динамо» так больно ранили главного акционера клуба, что он счёл бессмысленным продолжение «испанского» эксперимента и вернулся к проверенной кандидатуре.
Вадим Скрипченко (Беларусь) — 19 очков
Насколько полезной для команды бывает сильная эмоциональная встряска, можно проследить на примере «Урала» двухлетней давности. История рокировки земляков и многолетних соратников Гончаренко и Скрипченко вышла смутной, но, как ни странно, на команду она повлияла положительно. В результате шоковой терапии екатеринбургский «пациент» выдал полдюжины побед в 10 матчах, в том числе над «Краснодаром» дома и «Рубином» и «Спартаком» в гостях. От приставки «и. о.» в должности Скрипченко избавился даже раньше — через полторы недели после неожиданного повышения.
Славен Билич (Хорватия) — 20 очков
Близкими к идиллическим были отношения Билича с президентом «Локомотива». Ольга Юрьевна Славена очень ценила и уважала — благодаря этому он и продержался целый сезон в Черкизово. На первых порах результаты у хорватского «машиниста» были недурственные (20 очков и место в тройке после 10 туров), но сохранить осенний темп ему не удалось. Девятая позиция по итогам сезона предопределила будущее, возможно, самого яркого рокера среди
Мирча Луческу (Румыния) — 22 очка
Без поражений преодолел стартовую треть пути в России Луческу. По итогам десятка туров «Зенит» стоял в таблице вровень со «Спартаком». Тяжёлые для румынского ветерана времена наступили во втором круге, в том числе по его собственной вине. Мирча Михайлович ополчил против себя всех, кого только можно и даже нельзя — в частности питерскую публику. Потеряв путёвку в Лигу чемпионов, Луческу собственноручно подписал себе приговор.
Массимо Каррера (Италия) — 22 очка
Лучано Спаллетти (Италия) — 24 очка
По приезде в Россию Спаллетти выдал феноменальную серию — 23 тура без поражений! Первая неудача подстерегла его спустя 7,5 месяца после старта и существенного влияния на лидерский расклад уже не могла оказать. Главный трофей РФПЛ Лучано выиграл с первой же попытки.
Жозе Коусейру (Португалия) — 24 очка
Замечательно поначалу складывались дела в новой стране и у Коусейру. Коммуникабельный португалец сразу расположил к себе журналистов, болельщиков, а главное — работодателя. Результаты команды способствовали этому ничуть не меньше, а, пожалуй, и больше завидных личностных качеств Жозе. В числе прочих 12-матчевая беспроигрышная серия Коусейру включила эпичный камбэк в матче с «Зенитом» (4:2 после 0:2).
Роберто Манчини (Италия) — 24 очка
Всего шести очков недосчитался на входе в новый для себя турнир Манчини. Три относительные неудачи — ничьи с «Уралом», «Ростовом» и «Динамо» — «Зенит» с лихвой компенсировал почитателям
Андре
Более впечатляющие результаты в начале своего петербургского приключения демонстрировал только
Бонус Леонид Кучук, Виктор Гончаренко (Беларусь)
Отдельно отметим разбеги в РФПЛ двух белорусских специалистов разных поколений. Леонид Кучук исхитрился пережить без поражений всю весну-2013 и поднять в пятёрку лучших команд сезона прежде не слишком притязательную «Кубань».
Для Виктора Гончаренко ЦСКА был не первым местом работы в РФПЛ, но именно в нём он добился пока наибольшего успеха в России. 76,9% очков в 13 турах открыли перед
Лучшие старты
|Тренер
|Клуб
|Сезон
|% очков после 10 матчей
|Миодраг Божович
|«Амкар»
|2009
|63,33
|Артур Жорже
|ЦСКА
|2004
|63,33
|Зико
|ЦСКА
|2009
|63,33
|Унаи Эмери
|«Спартак»
|2012/13
|63,33
|Вадим Скрипченко
|«Урал»
|2015/16
|63,33
|Славен Билич
|«Локомотив»
|2012/13
|66,7
|Мирча Луческу
|«Зенит»
|2016/17
|73,33
|Массимо Каррера
|«Спартак»
|2016/17
|73,33
|Лучано Спаллетти
|«Зенит»
|2010
|80
|Жозе Коусейру
|«Локомотив»
|2011/12
|80
|Роберто Манчини
|«Зенит»
|2017/18
|80
|Андре Виллаш-Боаш
|«Зенит»
|2014/15
|86,6
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