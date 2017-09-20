ВФСО «Динамо»: Вопрос отставки Калитвинцева в настоящее время не стоит
Всероссийское
физкультурно-спортивное общество «Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором сообщило, что вопрос отставки главного тренера футбольного клуба «Динамо» Юрия Калитвинцева на данный момент не стоит.
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«В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации слухами о возможной скорой отставке главного тренера футбольного клуба “Динамо” (Москва) Юрия Калитвинцева ВФСО “Динамо” как собственник клуба считает необходимым заявить, что данный вопрос в настоящее время не стоит. По словам председателя ВФСО “Динамо” Владимира Стржалковского, эти слухи раздуваются теми, кто заинтересован в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и, как следствие, в нестабильных спортивных результатах футбольной команды. В случае если такого рода слухи генерируются
После 10 туров «Динамо» занимает в таблице РФПЛ 12-е место в таблице.
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