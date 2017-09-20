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20 сентября 2017, 9:04 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Роман Павлюченко: Хочу сказать, что прошлый сезон и «Зенит», и ЦСКА выглядели очень плохо

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко прокомментировал прошлый сезон, по итогам которых «Спартак» стал чемпионом России.

Нападающий московского Арарата Роман Павлюченко прокомментировал прошлый сезон по итогам которых Спартак стал чемпионом России. Увеличить
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«Хочу сказать, что прошлый сезон и “Зенит”, и ЦСКА выглядели очень плохо, поэтому за счет этого “Спартак” стал чемпионом. Не знаю, что сегодня происходит в команде, не возьмусь судить. Хотя красно-белые показывают хороший футбол, много моментов. Но “Зенит” сейчас в порядке, поэтому и “Спартаку” стало тяжелее», — сказал Павлюченко.

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