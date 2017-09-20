Роман Павлюченко: Хочу сказать, что прошлый сезон и «Зенит», и ЦСКА выглядели очень плохо

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«Хочу сказать, что прошлый сезон и “Зенит”, и ЦСКА выглядели очень плохо, поэтому за счет этого “Спартак” стал чемпионом. Не знаю, что сегодня происходит в команде, не возьмусь судить. Хотя красно-белые показывают хороший футбол, много моментов. Но “Зенит” сейчас в порядке, поэтому и “Спартаку” стало тяжелее», — сказал Павлюченко.