Роман Павлюченко: Хочу сказать, что прошлый сезон и «Зенит», и ЦСКА выглядели очень плохо
Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко прокомментировал прошлый сезон, по итогам которых «Спартак» стал чемпионом России.
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«Хочу сказать, что прошлый сезон и “Зенит”, и ЦСКА выглядели очень плохо, поэтому за счет этого “Спартак” стал чемпионом. Не знаю, что сегодня происходит в команде, не возьмусь судить. Хотя
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