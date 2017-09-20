Марко Трабукки: Слова Карреры про игроков — просто эмоции
Итальянский агент Марко Трабукки в интервью «СЭ» высказывает мнение о текущей ситуации в «Спартаке».
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Видимо, что-то случилось...
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Трабукки, пожалуй, самый близкий Массимо Каррере человек из футбольного сообщества России, а потому его точка зрения в разгар кризиса
КОМАНДА НЕ МОЖЕТ ЭФФЕКТИВНО ИГРАТЬ НА ДВА ФРОНТА
— Как оцениваете ситуацию, в которой сейчас оказался главный тренер «Спартака»?
— А в какой ситуации оказался Массимо?
— С точки зрения результатов все не очень хорошо. Команда в середине таблицы, масса критики, шансы на титул во многом потеряны.
— В прошлом сезоне «Спартак» стал чемпионом, и, полагаю, многие понимают, что этот успех повторить не
— Как восприняли фразу Карреры после матча с «Тосно»: «Спросите у игроков»? Кроме того, есть информация, что в раздевалке он задал вопрос команде: «Вы специально это делаете, чтобы я ушел»?
— Уверен, что ваши внимательные и думающие читатели понимают, что это все эмоции. Лучано Спаллети, если помните, гораздо жестче высказывался.
— Вы о чем?
— Это легко гуглится (после матча «Динамо» — «Зенит» Спаллетти обрушился с критикой на судью Игоря Егорова — тот добавил к основному времени матча четыре минуты, а соперник отыгрался на пятой компенсированной. — Прим. «СЭ»). Наверное, не со всем из того, что сказал после «Тосно» Каррера, можно согласиться. Но это эмоции. Российская
— Но неужели Каррера мог подумать, что игроки его сливают?
— Не всегда слова тренера полностью отражают его мысли. Часто в Италии тренеры говорят футболистам: «Я вас сейчас всех побью», это не означает, что дело действительно дойдет до драки.
КТО ПРЕДЛОЖИЛ ПЕТКОВИЧА?
— Один из самых распространенных слухов, касающихся «Спартака» — это то, что селекцией в летнее трансферное окно занимались именно вы. Так ли это на самом деле?
— К сожалению для меня и, может быть, для «Спартака», это неправда (смеется).
— Каррера недоволен селекцией?
— Нет. Думаю, что Массимо доволен. Наверное, он просто ждал новых игроков к началу сбора. Возможно, в этом году футболисты «Спартака» менее мотивированы, чем в прошлом году или недостаточно мастеровиты, чтобы успешно выступать на два фронта. Не забывайте о том, что в прошлом году все соперники «Спартака» имели ряд серьезных и объективных проблем, которые частично помогли
— Одна из загадок трансферной кампании — как Массимо мог согласиться взять защитника Петковича?
— На эту позицию рассматривался только свободный агент. И Массимо в этой ситуации посчитал Петковича одной из лучших кандидатур. Он сам предложил клубу этого игрока, а ему, в свою очередь, знакомый агент Джанлука Фиорини. Вы же понимаете, что Каррера не мазохист. Если бы у него было 5, 10 или 15 миллионов на правого защитника, он бы, наверное, не приобрел Петковича, а купил бы, допустим, Мариу Фернандеса.
— Каррера хотел видеть в «Спартаке» Мариу Фернандеса?
— Думаю, в
— Вы уверены, что сейчас дело ограничится только заменой тренера по физподготовке, которым не довольны футболисты, а Массимо доработает до конца сезона?
— Я не имею никакого отношения к тренировочному процессу «Спартака» и не в курсе, каким тренером могут быть не довольны игроки. Я, как и многие другие зрители, только замечаю, что по
— Уверены, что Каррера доработает до конца сезона?
— Уверен, что Леонид Федун, который имеет реальную картину происходящего, примет правильное решение. Я не из той категории людей, которая считает, что тренеры и футболисты должны получить работу за предыдущий успех. Но считаю, что Массимо заслуживает того, чтобы продолжать тренировать команду — он доказал и еще может доказать, что может быть успешным со «Спартаком».
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