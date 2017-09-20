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Трабукки, пожалуй, самый близкий Массимо Каррере человек из футбольного сообщества России, а потому его точка зрения в разгар кризиса красно-белых крайне интересна. Напомним, по итогам первой трети чемпионата «Спартак» идет на восьмом месте, имея 13 очков и на 11 отставая от лидирующего «Зенита».

КОМАНДА НЕ МОЖЕТ ЭФФЕКТИВНО ИГРАТЬ НА ДВА ФРОНТА

— Как оцениваете ситуацию, в которой сейчас оказался главный тренер «Спартака»?

— А в какой ситуации оказался Массимо?

— С точки зрения результатов все не очень хорошо. Команда в середине таблицы, масса критики, шансы на титул во многом потеряны.

— В прошлом сезоне «Спартак» стал чемпионом, и, полагаю, многие понимают, что этот успех повторить не так-то легко. Сейчас, к сожалению, видно, что команда не готова выступить так же успешно, не может эффективно играть на два фронта. Мы видим, что команда часто пропускает голы на последних минутах. При этом не думаю, что Массимо шокирован происходящим. Конечно, 8-е место — это недопустимо, но сейчас красно-белым объективно тяжело бороться за призовые места.

— Как восприняли фразу Карреры после матча с «Тосно»: «Спросите у игроков»? Кроме того, есть информация, что в раздевалке он задал вопрос команде: «Вы специально это делаете, чтобы я ушел»?

— Уверен, что ваши внимательные и думающие читатели понимают, что это все эмоции. Лучано Спаллети, если помните, гораздо жестче высказывался.

— Вы о чем?

— Это легко гуглится (после матча «Динамо» — «Зенит» Спаллетти обрушился с критикой на судью Игоря Егорова — тот добавил к основному времени матча четыре минуты, а соперник отыгрался на пятой компенсированной. — Прим. «СЭ»). Наверное, не со всем из того, что сказал после «Тосно» Каррера, можно согласиться. Но это эмоции. Российская премьер-лига — один из тех турниров, где тренеры обязаны буквально сразу же после игры — через 30 секунд — давать флеш-интервью. Это тот момент, когда они не всегда себя полностью контролируют. Хотя это, безусловно, интересно для зрителей.

— Но неужели Каррера мог подумать, что игроки его сливают?

— Не всегда слова тренера полностью отражают его мысли. Часто в Италии тренеры говорят футболистам: «Я вас сейчас всех побью», это не означает, что дело действительно дойдет до драки.

Марко ПЕТКОВИЧ и Массимо КАРРЕРА. Спорт-Экспресс

КТО ПРЕДЛОЖИЛ ПЕТКОВИЧА?

— Один из самых распространенных слухов, касающихся «Спартака» — это то, что селекцией в летнее трансферное окно занимались именно вы. Так ли это на самом деле?

— К сожалению для меня и, может быть, для «Спартака», это неправда (смеется).

— Каррера недоволен селекцией?

— Нет. Думаю, что Массимо доволен. Наверное, он просто ждал новых игроков к началу сбора. Возможно, в этом году футболисты «Спартака» менее мотивированы, чем в прошлом году или недостаточно мастеровиты, чтобы успешно выступать на два фронта. Не забывайте о том, что в прошлом году все соперники «Спартака» имели ряд серьезных и объективных проблем, которые частично помогли красно-белым стать чемпионом.

— Одна из загадок трансферной кампании — как Массимо мог согласиться взять защитника Петковича?

— На эту позицию рассматривался только свободный агент. И Массимо в этой ситуации посчитал Петковича одной из лучших кандидатур. Он сам предложил клубу этого игрока, а ему, в свою очередь, знакомый агент Джанлука Фиорини. Вы же понимаете, что Каррера не мазохист. Если бы у него было 5, 10 или 15 миллионов на правого защитника, он бы, наверное, не приобрел Петковича, а купил бы, допустим, Мариу Фернандеса.

— Каррера хотел видеть в «Спартаке» Мариу Фернандеса?

— Думаю, в премьер-лиге нет тренеров, которые не хотели бы видеть у себя в команде Мариу. Но Фернандес в «Спартаке» — это из области фантастики. Может быть, Каррера и хотел бы заполучить Лемара или Мбаппе, но…

— Вы уверены, что сейчас дело ограничится только заменой тренера по физподготовке, которым не довольны футболисты, а Массимо доработает до конца сезона?

— Я не имею никакого отношения к тренировочному процессу «Спартака» и не в курсе, каким тренером могут быть не довольны игроки. Я, как и многие другие зрители, только замечаю, что по каким-то причинам команда очень много пропускает на последних минутах. Не знаю, связано ли это с «физикой» или психологией.

— Уверены, что Каррера доработает до конца сезона?

— Уверен, что Леонид Федун, который имеет реальную картину происходящего, примет правильное решение. Я не из той категории людей, которая считает, что тренеры и футболисты должны получить работу за предыдущий успех. Но считаю, что Массимо заслуживает того, чтобы продолжать тренировать команду — он доказал и еще может доказать, что может быть успешным со «Спартаком».