Жамалетдинов: «Молодежь ЦСКА должна воспользоваться шансом»

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В завершившееся межсезонье состав московского ЦСКА, в отличие от большинства топ-клубов РФПЛ, не пополнил ни один новый футболист. В сложившейся ситуации красно-синие активно используют внутренние резервы — привлекают к матчам за основной состав много молодых игроков. Ярче остальных сумел проявить себя нападающий Тимур Жамалетдинов: 20-летний форвард дважды приносил ЦСКА победы в сложнейших матчах. Сначала Тимур отличился в игре с пермским «Амкаром» (1:0) в чемпионате России, а уже в следующей игре забил решающий гол в ворота португальской «Бенфики» (2:1) в групповой стадии Лиги чемпионов.

В матче 10-го тура РФПЛ, в котором армейцы уверено переиграли «Ростов» (2:0), Тимур Жамалетдинов также вышел на поле в основном составе, но забить в третьей игре подряд ему не удалось. После матча молодой форвард дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором раскрыл секрет своего успеха, рассказал об эмоциях от победы над «Ростовом», а также поделился ожиданиями от предстоящих игр в Кубке России и Лиге чемпионов.

— «Ростов» в этом сезоне идет в группе лидеров чемпионата. Однако с трибун казалось, что ЦСКА разобрался с ним без особых проблем…

— На самом деле победа далась нам достаточно тяжело. «Ростов» — команда, которая в гостях пытается сыграть как минимум на ничью. Мы знали, что они в основном будут играть в обороне. Понимали, что взломать их защиту будет непросто. И я рад, что сделать это получилось дважды за матч и обыграть такую неуступчивую команду.

— Пока донской клуб пропустил меньше любой другой команды в лиге. Как вам удалось взломать столь крепкую оборону?

— Первый мяч мы забили со стандартного положения. Защитники соперника упустили Василия Березуцкого, которому удалось пробить головой и открыть счет. В моменте со вторым голом у нас получилось провести успешную контратаку. Дзагоев отдал проникающую передачу в штрафную, и Витиньо реализовал свой момент. При счете 2:0 «Ростов» раскрылся, и мы могли забить еще несколько голов. К сожалению, не удалось. Но главное, что мы победили и взяли важные три очка.

— Ожидали, что после матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, который прошел всего несколько дней назад, тренер выпустит вас в основном составе на игру с «Ростовом»?

— Это решение тренера, я о таких вещах не задумываюсь. Мое дело — тренироваться и делать всё чтобы помогать команде.

— Насколько сложно работать в таком темпе, играя по два матча в неделю?

— Первое время, конечно, сложновато, но надо привыкать к такому графику. Если буду часто играть — уверен, в скором времени адаптируюсь.

— Пока ни одной игры вы не провели на поле с первой до последней минуты. Чувствуете, что вас физически не хватает на весь матч?

— На самом деле — да, это чувствуется. Наверное, минут на 70−80 меня хватает, а в концовке, конечно, пока тяжеловато.

— Вы забили победный гол ЦСКА в игре с «Бенфикой». В вашей жизни после этого что-то изменилось?

— Я бы не сказал, что произошли какие-то серьезные изменения. Наверное, только в интернете моя фамилия засветилась. А так — ничего особенного, уже на следующий день мы начали готовиться к «Ростову», и все мысли были только об этом. Конечно, это очень приятное и необычное событие — забить гол в Лиге чемпионов. Я, безусловно, этому очень рад, но надо двигаться дальше.

— Уже 20 сентября ЦСКА ждет очередной матч, на этот раз — в Кубке России с курским «Авангардом». Как думаете, какой состав с учетом плотного графика выйдет на эту встречу?

— Думаю, в этой игре будет ротация. Наверное, состав серьезно изменится. График очень плотный: чемпионат, Кубок, Лига чемпионов… Но это все-таки вопрос к тренеру.

— В ближайшей игре чемпионата с московским «Динамо» из-за перебора желтых карточек на поле не сможет выйти Александр Головин. Насколько это серьезная потеря для ЦСКА?

— Конечно, без Саши в дерби с «Динамо» нам будет очень трудно — через него идет фактически вся игра в центре поля. Но, думаю, тренер найдет ему замену. У нас есть кем его заменить.

— Немного остается и до матча с «Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Мечтаете выйти на поле в этой игре?

— Конечно, хочется с ними сыграть. «Манчестер» — великий клуб с богатейшей историей и массой звезд в составе. Надеюсь, у меня получится выйти на поле в такой значимой встрече. Но, естественно, решение о том, кто будет играть, — за нашим тренером.

— В составе «Манчестера» несколько разноплановых форвардов: Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль, Златан Ибрагимович, Маркус Рэшфорд. Равняетесь на кого-то из них?

— Все, кого вы назвали, — игроки очень высокого уровня, и я бы не был против когда-нибудь стать похожим на кого-то из них.

— Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко известен как тренер, который отлично работает с молодежью. Рассказывают, что на тренировках он может чуть ли не за руку водить футболистов и объяснять им игровые моменты. Почувствовали, что он делает особый акцент на молодежи?

— Конечно, еще когда попал на зимний сбор с основной командой и на недавно завершившемся летнем. То, что Виктор Михайлович говорит нам, — остается только между нами. Стараемся выполнять всё, что он требует. Спасибо ему за то, что доверяет молодым ребятам. В клубе сейчас не особо хорошая финансовая ситуация, и для нас это шанс проявить себя, мы должны им воспользоваться.

— В команде сейчас много как молодых, так и достаточно возрастных футболистов. В связи с этим есть какое-то разделение на группы?

— Нет, у нас очень дружный коллектив. Неважно, возрастной ты или молодой, — все делают свою работу, общее дело. Все стараются помогать друг другу как в тренировочном процессе, так и непосредственно в матчах.

— На матч с «Ростовом» на домашний стадион ЦСКА пришло много болельщиков. Это — следствие хороших результатов команды или сказалось окончание дачного сезона?

— Мне кажется, нас всегда поддерживает много болельщиков. Огромное спасибо им за это. Хочется, чтобы на трибунах всегда было как можно больше народа, а мы со своей стороны постараемся не разочаровать их своей игрой.

— ЦСКА имеет неплохие шансы во всех трех турнирах, в которых участвует. Какие задачи стоят перед командой?

— Задачи — это, наверное, не ко мне. Могу сказать лишь, что в каждом матче мы будем играть только на победу и радовать наших поклонников.