«Спартак» как «Матильда». Колонка Казакова

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Шум вокруг «Спартака» сопоставим сейчас разве что с бурлением общества, вызванном премьером «Матильды».

Есть светлый образ главного героя — и есть сильное противоборство ему. И совершенно нет полутонов: только черные краски и белые, хотя в жизни так не бывает.

«Спартак» сейчас играет неважно, но он такой не один. «Локомотив» вот попал дома аутсайдеру — с форвардом-чемпионом Европы, которого болельщики (ну, хорошо, один болельщик — зато какой!) уже успели за беспомощность окрестить «ватой». Или взять «Рубин», теряющий очки едва ли не из тура в тур.

Это объяснимо. Публицист Максим Соколов в ожидании той самой «Матильды» (будь она уже неладна) напомнил, как Николая Второго обвиняли в том, что он, отрекшись от престола, совершил предательство. Но ни Вильгельма, ни Карла, совершивших в ноябре 1918 года то же самое, не называли предателями, изменившими монаршему долгу.

Как ни крути, «Спартак» все еще король. Каждый шум и шорох из этого королевства, естественно, вызовет больший резонанс, чем из любого другого. Слишком долго клуб шел к чемпионству, слишком быстро он теряет только что обретенное величие.

Разумеется, вопросов по поводу того, что происходит — море. И версий — тоже.

У Массимо Карреры есть свои учители и свои поклонские. И их схватка — такая же жаркая.

Доводы из серии «он уже не тот» ударяются о веру в тренера, подчас — слепую. Нам плевать, каков человек и его методы, если он вернул нам давно забытое чувство гордости за итоговый результат.

Котел кипит, крышка уже не держится. Каррере нужна победа, причем статусная — будь то Лига чемпионов или матч с «Зенитом». Против итальянца сейчас все, включая его собственные слова, которые выносятся из раздевалки. Так почти всегда бывает при неудачах и особенно — при неудачах иностранного тренера. Потому что кажется, что он занимает не свое место, если не выигрывает.

Багаж Аленичева, оказывается, никуда не делся. Он просто стоял в углу, причем не самом дальнем. Достаточно было плохо начать следующий сезон, чтобы этот багаж достали и принялись изучать.

Марко ПЕТКОВИЧ и Массимо КАРРЕРА. Спорт-Экспресс

Коллега Александр Кузмак подсчитал, кого купил ЦСКА после своего первого чемпионского титула в 2003-м. Евгений Гинер приобрел тогда Вагнера, Карвалью, Красича, Одиа, Алдонина, Игнашевича, Феррейру и Жиркова. Все это были звезды на вырост, за исключением Игнашевича. И из них не заиграл только Феррейра. Это было не только усиление под Лигу чемпионов, но и костяк новой команды — а прежняя, сразу после первой победы в чемпионате за долгие годы, пошла на выход. Хотя многие из чемпионов были куплены пару лет назад — Беркетов, Тлисов, Яновский, Попов, Гогниев.

У «Спартака» этим летом из игроков основы не ушел никто. А пришли Роша, Петкович и Пашалич.

Что стало тому причиной? Взлетевшие цены на рынке? Расхождение в вопросах итоговой цены между окружением Карреры и руководством «Спартака»? Желание итальянца сохранить людей, которые вместе с ним сделали в прошлом сезоне невозможное?

Вероятно, все вместе взятое.

В итоге «Спартак» провалил трансферную кампанию, да еще и потерял игроков, на которых Каррера мог бы опереться в случае перестройки состава по ходу сезона — Зобнина, Тимофеева, Тигиева. Особенно болезненной, как ни странно это прозвучит, была потеря Тимофеева. Его уже наигрывали в основе — под дерби с ЦСКА. И, насколько знаю, Черчесов очень хотел посмотреть на футболиста в национальной команде на сентябрьском сборе.

9 августа. Москва. «Спартак» — «Арсенал» — 2:0. Квинси ПРОМЕС утешает травмированного Артема ТИМОФЕЕВА. Спорт-Экспресс

Поиск нового — то, что надо было начинать сразу после чемпионства, не теряя времени — начался запоздало, вынужденно и урывками. Отчего возникло ощущение, что Каррера «поплыл», что начал экспериментировать, не зная, как сделать лучше.

Хотя одновременно с этим были и сильная игра против «Краснодара», и недавняя победа над «Рубином», после которой тренер и игроки эмоционально обнимались на поле. Матчи, возвращавшие в прошлый сезон. И даже поражение от «Зенита» со счетом 1:5 — мы это ведь тоже видели год назад. Каррера если проигрывал, то, как правило, крупно.

«Спартак» не потерялся. Он даже не топчется на месте.

Просто в долгую играть только на эмоциях — невозможно. А эмоции прошлого сезона были полностью выплеснуты за время празднование чемпионства.

Покидая Россию, Славен Билич (уже не тренер «Локомотива», еще не тренер «Вест Хэма») удивительно метко определил суть нашей премьер-лиги, назвав чемпионат не самым сильным, но самым сложным. Расстояния, интриги, аппаратная война — то, что забирает сил не меньше, чем сам футбол.

Каррера никогда не работал в такой обстановке. Да он вообще никогда не работал главным, до «Спартака».

Логично, что когда не получается по прежним лекалам, идет активный поиск новых. Каррера ищет рецепт успеха, но есть ощущение, что он старается сделать все так, как удобнее ему. Недовольство обилием итальянцев в «Спартаке» — это ведь не только раздражение от «понаехали». В Италии штаб не спорит с Мистером, там нет альтернативного мнения — это ведь тоже проблема, когда что-то пошло не так. Если роль тренера по аналитике Романа Пилипчука действительно была весомой, то его уход на второй план — проблема. По причине отсутствия критического взгляда.

И поэтому в том числе так сложно понять, почему в «Спартаке» столько травм. Есть же версия, что такое количество выбывших из строя может быть вызвано сначала отказом, а затем снижением потребляемого игроками мяса, в попытке заменить белок диетой и разными БАДами. Что совпало с приездом итальянского специалиста по питанию.

В общем, версий причин неудач «Спартака» на старте — множество.

Но проблема в другом — пока нет ни одного рецепта выздоровления.

То ли потому, что диагноз поставить сложно. То ли потому, что точка невозврата к прежнему «Спартаку» уже пройдена.

Илья КАЗАКОВ.