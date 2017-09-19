Рахимов назвал слухами информацию о том, что он может возглавить «Динамо»

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Ранее в эфире программы «Фанзона» на телеканале «Царьград» сообщили, что кандидатуру Рахимова лоббирует представители ВТБ в «Динамо».

«Я об этом ничего не знаю. Это слухи», — заявил 52-летний специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.