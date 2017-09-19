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19 сентября 2017, 18:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Рахимов назвал слухами информацию о том, что он может возглавить «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотив», «Амкар» и «Ахмата» Рашид Рахимов назвал слухами информацию о том, что он может возглавить московское «Динамо».

Бывший главный тренер Локомотив <span class=error>Амкар</span> и <span class=error>Ахмата</span> <span class=error>Рашид</span> <span class=error>Рахимов</span> назвал слухами информацию о том что он может возглавить московское Динамо. Увеличить
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Ранее в эфире программы «Фанзона» на телеканале «Царьград» сообщили, что кандидатуру Рахимова лоббирует представители ВТБ в «Динамо».

«Я об этом ничего не знаю. Это слухи», — заявил 52-летний специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

Напомним, что нынешним главным тренером «Динамо» является Юрий Калитвинцев. После 10 туров бело-голубые располагаются на 12-м месте в таблице РФПЛ.

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